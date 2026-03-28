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बाबर आजम ने फिर दिया मीम कंटेंट, गद्दे पर भी कैच नहीं पकड़ पाए बाबर; वीडियो वायरल

Mar 28, 2026 04:31 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बाबर आजम ने क्रिकेट फैंस के लिए एक और मीम कंटेंट दे दिया है, क्योंकि उनका एक एड शूट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गद्दे पर कैच लेते हैं, लेकिन कैच छूट जाता है। 

बाबर आजम ने फिर दिया मीम कंटेंट, गद्दे पर भी कैच नहीं पकड़ पाए बाबर; वीडियो वायरल

पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2026 की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार 26 मार्च को पहला मैच खेला गया। हर टूर्नामेंट में खिलाड़ी एड शूट करते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बाबर आजम ने फैंस को मीम कंटेंट दे दिया। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम पेशावर जाल्मी के कप्तान हैं। आज यानी शनिवार 28 मार्च को उनकी टीम मुकाबला खेलने वाली है। इससे पहले बाबर ने एक ऐड शूट में हिस्सा लिया, जो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एड शूट की इस क्लिप में बाबर आजम को मैदान पर डाइविंग कैच लेने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। वह अपने दाईं ओर डाइव लगा रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए जमीन पर गद्दे बिछाए गए थे। हालांकि, इतनी सावधानियों और गद्देदार लैंडिंग के बावजूद बाबर आजम कैच नहीं पकड़ पाए। गेंद उनके हाथ से छिटक गई। यही कारण है कि सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। आप भी वीडियो देख सकते हैं।

अक्सर एड शूट के दौरान इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, जहां इस तरह के एड शूट के लिए गद्दे रखे जाते हैं, क्योंकि मैच के दौरान गिरना और इस तरह गिरना दो अलग-अलग चीजें हैं और इससे चोट लगने की संभावना भी होती है। इसी वजह से गद्दे रखे गए थे, लेकिन समस्या ये रही कि बाबर आजम ने फिर भी कैच नहीं पकड़ा।

पीएसएल की बात करें तो इसकी शुरुआत आईपीएल से दो दिन पहले हुई है। हालांकि, पहले दिन एक बवाल भी हो गया, क्योंकि गेंद का कलर ही व्हाइट से पिंक हो गया। इसके पीछे का कारण ये था कि एक टीम के ट्राउजर और जर्सी से कलर गेंद पर आ गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी घटिया किस्म की जर्सी तैयार कराई गई हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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