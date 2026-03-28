बाबर आजम ने फिर दिया मीम कंटेंट, गद्दे पर भी कैच नहीं पकड़ पाए बाबर; वीडियो वायरल
बाबर आजम ने क्रिकेट फैंस के लिए एक और मीम कंटेंट दे दिया है, क्योंकि उनका एक एड शूट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गद्दे पर कैच लेते हैं, लेकिन कैच छूट जाता है।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2026 की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार 26 मार्च को पहला मैच खेला गया। हर टूर्नामेंट में खिलाड़ी एड शूट करते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बाबर आजम ने फैंस को मीम कंटेंट दे दिया। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम पेशावर जाल्मी के कप्तान हैं। आज यानी शनिवार 28 मार्च को उनकी टीम मुकाबला खेलने वाली है। इससे पहले बाबर ने एक ऐड शूट में हिस्सा लिया, जो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एड शूट की इस क्लिप में बाबर आजम को मैदान पर डाइविंग कैच लेने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। वह अपने दाईं ओर डाइव लगा रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए जमीन पर गद्दे बिछाए गए थे। हालांकि, इतनी सावधानियों और गद्देदार लैंडिंग के बावजूद बाबर आजम कैच नहीं पकड़ पाए। गेंद उनके हाथ से छिटक गई। यही कारण है कि सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। आप भी वीडियो देख सकते हैं।
अक्सर एड शूट के दौरान इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, जहां इस तरह के एड शूट के लिए गद्दे रखे जाते हैं, क्योंकि मैच के दौरान गिरना और इस तरह गिरना दो अलग-अलग चीजें हैं और इससे चोट लगने की संभावना भी होती है। इसी वजह से गद्दे रखे गए थे, लेकिन समस्या ये रही कि बाबर आजम ने फिर भी कैच नहीं पकड़ा।
पीएसएल की बात करें तो इसकी शुरुआत आईपीएल से दो दिन पहले हुई है। हालांकि, पहले दिन एक बवाल भी हो गया, क्योंकि गेंद का कलर ही व्हाइट से पिंक हो गया। इसके पीछे का कारण ये था कि एक टीम के ट्राउजर और जर्सी से कलर गेंद पर आ गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी घटिया किस्म की जर्सी तैयार कराई गई हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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