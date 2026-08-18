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पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका, बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर, ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, बुधवार 19 अगस्त से हेंडिग्ले लीड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से बाबर आजम बाहर हो गए हैं। वे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं, लेकिन चोट के कारण बाहर होने की वजह से उनकी जगह सलमान अली आगा टीम की कप्तानी करेंगे।

Babar Azam
बाबर आजम टीम से बाहर

पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, बुधवार 19 अगस्त से हेंडिग्ले लीड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से बाबर आजम बाहर हो गए हैं। वे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं, लेकिन चोट के कारण बाहर होने की वजह से उनकी जगह सलमान अली आगा टीम की कप्तानी करेंगे।

बाबर आजम बेकेनहैम में एक वार्म-अप मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। चोट इतनी गहरी है कि पहले टेस्ट मैच तक वे स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने से पहले पाकिस्तानी टीम को पीसीसी सिलेक्ट इलेवन के खिलाफ वॉर्मअप मुकाबला खेलने का मौका मिला था, जिसमें बाबर आजम पहली पारी में बल्लेबाजी करने के दौरान अपने दाहिने हाथ को चोटिल कर बैठे थे। उन्हें वेस्ट इंडीज के दौरे पर भी चोट लगी थी। बाबर आजम चोट लगने के बाद तुरंत वापस पवेलियन लौट गए थे। उन्होंने वॉर्मअप मुकाबले में आगे हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने हाल ही में वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान टीम की कप्तानी की थी। लंबे अंतराल के बाद उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी सौपी गई है।

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उनकी जगह सलमान आगा को लीड्स में होने वाली आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप सीरीज के पहले मैच के लिए कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है। जहां तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। मेहमान टीम फिलहाल विश्व कप तालिका में आठवें स्थान पर है। जबकि इंग्लैंड की टीम सातवें स्थान पर है।

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टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की पूरा स्क्वॉड

बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), गाजी गौरी (विकेटकीपर), अवैस जफर, अज़ान अवैस, इमाम-उल-हक, शान मसूद, अब्दुल्ला फजल, आमेर जमील, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, साजिद खान, उबैद शाह, अली उस्मान

टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का पूरा स्क्वॉड

जो रूट (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सैम कुक, मैथ्यू फिशर, ओली रॉबिन्सन, शोएब बशीर, जोश टोंग।

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान 2026 शेड्यूल (स्थानीय समय)

पहला टेस्ट 19-23 अगस्त, हेडिंग्ले, लीड्स 11:00

दूसरा टेस्ट 27-31 अगस्त, लॉर्ड्स, लंदन, 11:00

तीसरा टेस्ट 9-13 सितंबर, एडगबास्टन, बर्मिंघम 11:00

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए यह तीन मैचों की सीरीज बेहद अहम है। जो भी टीम इस सीरीज को जीतेगी उसके टूर्नामेंट में आगे जाने की संभावना बढ़ेगी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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