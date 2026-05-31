बाबर आजम की दमदार पारी से पहले ODI में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से रौंदा
रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से करारी शिकायत दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.1 ओवर में 200 रन पर सिमट गई। 201 रनों के मिले मामूली से लक्ष्य को पाकिस्तान की टीम ने 42.3 ओवर में ही पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।
हम सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इधर आईपीएल 2026 पर नजर बनाए हुए हैं उधर पाकिस्तान में खेले जा रहे पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी है। रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से करारी शिकायत दी है और उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.1 ओवर में 200 रन पर सिमट गई। 201 रनों के मिले मामूली से लक्ष्य को पाकिस्तान की टीम ने 42.3 ओवर में ही पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 34 रन पर ही पहला विकेट गिर गया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए कुछ हद तक साझेदारी हुई, लेकिन 62 रनों पर ही बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट खो दिए। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉर्ट ने 55 रनों की पारी खेली, जबकि मैट रेनशॉ ने इस मुकाबले में 61 रन बनाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सका। मैथ्यू कुहनेमैन ने 24 रन बनाए, जबकि जोस इंग्लिस के बल्ले से 13 रन निकले। वहीं, एलेक्स कैरी ने 19 रनों की पारी खेली।
पाकिस्तान की ओर से इस मुकाबले में शाहिद अफरीदी और हारिश रऊफ को 1-1 विकेट हासिल हुआ। अबरार अहमद ने दो विकेट लिए, जबकि अराफ़ात मिन्हास ने 5 विकेट हासिल किया। उन्होंने 10 ओवर के गेंदबाजी में सिर्फ 32 रन दिए। सलमान अली आगा ने भी 5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए एक विकेट हासिल किया। वहीं शादाब खान को कोई भी विकेटनसीब नहीं हुआ।
201 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत तो पाकिस्तान की भी ठीक नहीं रही, लेकिन बाद में बाबर आजम और गाज़ी घोरी की तीसरे विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी ने मैच को एक तरफा कर दिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम ने सर्वाधिक 69 रन बनाए, वहीं गाज़ी घोरी ने 65 रनों की पारी खेली। साहिबजादा फरमान ने 28 रन बनाए, जबकि अराफात मिन्हास ने 18 रनों की पारी खेली।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस मैच में नाथन एलिस ने 2, मैथ्यू कुहनेमैन ने 1, तनवीर संघा ने 1 और मार्नस लाबुशेन ने 1 विकेट हासिल किया। इस सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन अफरीदी कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जोश इंग्लिश को कप्तान बनाकर भेजा है
IPL 2026 के बीच पाकिस्तान के खेल रहा 3 वनडे मैचों की सीरीज
बता दें कि आईपीएल 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की सरजमीं पर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई है, जिसमें पहला मुकाबला खेला जा चुका है, जिसे पाकिस्तान ने जीत लिया है। अब दूसरा मुकाबला 2 जून को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा मुकाबला 4 जून को लाहौर में ही खेला जाएगा। इस वनडे सीरीज को कौन सी टीम जीतती है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटकार पाकिस्तान ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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