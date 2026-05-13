बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान बदल सकता है कप्तान, शान मसूद की जगह ले सकते हैं बाबर आजम
पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले टेस्ट में बांग्लादेश से मिली हार के बाद टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को पद से हटा सकता है। उनकी जगह बोर्ड बाबर आजम को कप्तानी सौंप सकता है।
बांग्लादेश से मंगलवार को पहले टेस्ट में 104 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान शान मसूद की जगह बाबर आजम को टेस्ट कप्तान के तौर पर लाने की तैयारी कर रहा है। ढाका में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद मसूद की कप्तानी को लेकर पाकिस्तान में कड़ी आलोचना हुई। बल्ले से भी मसूद का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह दोनों पारियों में नाकाम रहे। टीम के करीबी एक सूत्र के अनुसार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के बाकी मैच के लिए बाबर को टेस्ट कप्तान के तौर पर फिर से नियुक्त करने का अभियान शुरू हो गया है क्योंकि पाकिस्तान को इस साल अभी सात और टेस्ट खेलने हैं।
मसूद दिसंबर 2023 से टेस्ट कप्तान नियुक्त हुए थे और तब से उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने 15 में से 11 मैच गंवाए हैं। वहीं बाबर घुटने की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे और 18 मई से शुरू होने वाले दूसरे मैच में उनकी वापसी की संभावना है। सूत्र ने कहा, ''पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ प्रभावशाली लोग भी चाहते हैं कि बाबर कप्तान के तौर पर वापस आएं और उनका मानना है कि उन्हें कप्तानी का एक और मौका देने का यह सही समय है। ''
उन्होंने कहा, ''अगर बाबर दूसरा टेस्ट खेलते हैं और लय हासिल कर लेते हैं तो वह कप्तान के तौर पर वापसी के प्रबल दावेदार होंगे। बोर्ड के कुछ अधिकारियों के साथ शुरुआती बातचीत से संकेत मिलता है कि वह भी दोबारा कप्तान बनने के इच्छुक हैं। '' सूत्र ने कहा कि टीम के अंदर भी सभी बाबर को टेस्ट कप्तान के तौर पर वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान टीम के तीनों प्रारूप के कप्तान इस समय बांग्लादेश दौरे पर टीम का हिस्सा हैं जिनमें वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सलमान अली आगा शामिल हैं।
बाबर 2019 से 2023 के बीच तीनों प्रारूप के कप्तान थे लेकिन भारत में हुए 2023 विश्व कप के बाद उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। उन्हें 2024 विश्व कप के लिए टी20 कप्तान बनाया गया था लेकिन टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने फिर से कप्तानी छोड़ दी थी।
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में करारी शिकस्त मिलने के बाद आलोचनाओं से घिरे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने मंगलवार को घबराहट में कोई प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह दी है। बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन से हराया। मसूद दिसंबर 2023 से टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में टीम को 15 मैचों में 11 हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच गंवाने के बाद कहा कि वह कोई बहाना नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान काफी लंबे अंतराल के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है।
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