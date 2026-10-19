बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 16000 रन, वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ा; यहां विराट कोहली नंबर-1
बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन पूरे कर लिए हैं। सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ा है। बाबर ने यह उपलब्धि 399वें पारियों में हासिल की।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। 57 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 45 रनों की पारी खेलने वाले बाबर आजम ने अपने इंटरनेशनल करियर में 16000 रन पूरे कर लिए हैं। इस इस मुकाम को हासिल करने वाले 5वें पाकिस्तानी और दुनिया के कुल 35वें खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि सबसे तेज इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाजों की रेस में उन्होंने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ दिया है। सहवाग ने यह कारनामा 402 पारियों में किया था, जबकि बाबर आजम ने यह उपलब्धि 399 पारियों में ही हासिल कर ली।
बाबर आजम के नाम टेस्ट क्रिकेट में 4771, वनडे में 6671 और टी20 में 4596 रन दर्ज हैं।
विराट कोहली यहां के किंग
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 16000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है। कोहली ने यह उपलब्धि 350 पारियों में हासिल की थी, वहीं बाबर आजम ने उनसे 49 ज्यादा पारियां ली है। ऐसे में लिस्ट में विराट कोहली और बाबर आजम के बीच भी काफी बड़ा अंतर नजर आता है। बाबर आजम और विराट कोहली के बीच 14 दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर हाशिम अमला, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा और एबी डी विलियर्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। देखें पूरी लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 16000 रन बनाने वाले खिलाड़ी
350 इनिंग्स - विराट कोहली
363 इनिंग्स - हाशिम अमला
368 इनिंग्स - जो रूट
374 इनिंग्स - ब्रायन लारा
376 इनिंग्स - सचिन तेंदुलकर
383 इनिंग्स - स्टीव स्मिथ
385 इनिंग्स - केन विलियमसन
386 इनिंग्स - रिकी पोंटिंग
387 इनिंग्स - राहुल द्रविड़
387 इनिंग्स - एबी डी विलियर्स
388 इनिंग्स - मोहम्मद यूसुफ
393 इनिंग्स - जैक कैलिस
393 इनिंग्स - डेविड वॉर्नर
396 इनिंग्स - ग्रीम स्मिथ
398 इनिंग्स - जावेद मियांदाद
399 इनिंग्स - बाबर आजम
402 इनिंग्स - वीरेंद्र सहवाग
407 इनिंग्स - माइकल क्लार्क
412 इनिंग्स - कुमार संगाकारा
कैसा रहा PAK vs SL मैच?
पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच ट्राई सीरीज का आगाज हो चुका है। यह सीरीज पाकिस्तान में खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच मेजबान पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसे शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली टीम ने 37 रनों से जीता। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सलमान आगा के शतक के दम पर श्रीलंका के सामने 306 रनों का टारगेट रखा था। आगा ने 90 गेंदों पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 107 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। शाहीन अफरीदी की अगुवाई में पाकिस्तान ने धाकड़ गेंदबाजी कर श्रीलंका को 268 रनों पर ही समेट दिया और सीरीज की पहली जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें