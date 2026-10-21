बाबर आजम ने विराट कोहली के धाकड़ क्लब में एंट्री मारी, ODI में नंबर-3 पर बना लिए इतने रन
बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टिककर बल्लेबाजी की लेकिन स्ट्राइक रेट खराब रहा। हालांकि, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने विराट कोहली के धाकड़ क्लब में एंट्री कर ली।
पाकिस्तान टीम इन दिनों घर पर श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज खेल रही है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रनों से हराने के बाद मंगलवार को इंग्लैंड को 87 रनों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने रावलपिंडी के मैदान पर 302/9 का स्कोर खड़ा करने के बाद इंग्लैंड को 38.4 ओवर में 215 रनों पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज आजम ने नंबर-3 पर आने के बाद 52 गेंदों में चार चौकों की मदद से 34 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 65.38 का रहा। 32 वर्षीय बाबर ने भले ही धीमी गति से रन जुटाए लेकिन विराट कोहली के धाकड़ क्लब में एंट्री कर ली।
ODI में नंबर-3 पर बन गए 6 हजारी
दरअसल, बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 6 हजार या उससे अधिक रन जोड़ने वाले छठे प्लेयर बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 121 पारियों में 6015 रन हैं, जिसमें 56.75 का औसत रहा। उनसे आगे न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज केन विलियमसन (140 पारियों में 6504) हैं। भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर कोहली के नाम वनडे में नंबर-3 पर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अब तक 250 पारियों में 12988 रन जुटाए हैं, जिसमें 61.55 का औसत रहा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (330 पारियों में 12662) दूसरे पायदान पर हैं। उनके बाद श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा (238 पारियों में 9747) और साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस (200 पारियों में 7774) हैं।
शुभमन गिल के इस क्लब में शामिल
बाबर आजम ने पाकिस्तान में दो हजार वनडे रन कंप्लीट कर लिए हैं। वह किसी देश में पारियों के लिहाज से सबसे तेज 2000 वनडे रन बनाने वालों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 37 पारियों में इतने रन जुटाए। उनसे आगे वेस्टइंडीज के डेसमंड हेन्स (36 पारियां) और भारत के शुभमन गिल (33 पारियां) हैं। वहीं, पिछले 3 साल में वनडे फॉर्मेट में सबसे खराब स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में वही बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 1000 रन बनाए हैं। बाबर का स्ट्राइक रेट 76.59 का है।
पिछले 3 साल में वनडे में सबसे खराब स्ट्राइक रेट (कम से कम 1000 रन)
73.48 - मैक्स ओडॉड (नीदरलैंड)
74.30 - रोहित पौडेल (नेपाल)
74.79 - तौहीद ह्रदय (बांग्लादेश)
75.61 - नजमुल हुसैन शान्तो (बांग्लादेश)
76.59 - बाबर आजम (पाकिस्तान)
77.69 - रहमत शाह (अफगानिस्तान)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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