बाबर आजम फिफ्टी जड़कर इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंचे, फिर टेस्ट के 'दुखभरे क्लब' से नहीं निकल पाए
Babar Azam Fifty: बाबर आजम ने पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक जमाया। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर एक जबर्दस्त कीर्तिमान रचने की कगार पर पहुंच गए हैं।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी के मैदान पर खेला जा रहा है। सोमवार को मैच के पहले दिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने फिफ्टी ठोकी। उन्होंने 58 गेंदों का सामना करने के बाद 50 रन बनाए, जिसमें सात चौके हैं। यह उनके टेस्ट करियर का 35वां अर्धशतक था। उन्हें दिलशान मदुशंका ने अपना शिकार बनाया। 32 वर्षीय बाबर फिफ्टी कंप्लीट करते ही इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गए। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर कप्तान के तौर पर 164 पारियों में 70वीं बार पचास या उससे अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने मिस्बाह-उल-हक की बराबरी की, जिन्होंने पाकिस्तानी कप्तान के रूप में 189 पारियों में 70 बार ऐसा किया था। उनके बाद इंजमाम-उल-हक (131 पारियों में 42 बार) हैं।
फिर टेस्ट के 'दुखभरे क्लब' से नहीं निकल पाए
हालांकि, बाबर फिर से टेस्ट के एक 'दुखभरे क्लब' से निकलने में नाकाम रहे। दरअसल, बाबर का टेस्ट सेंचुरी का सूखा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने 41 पारियों से इस फॉर्मेट में सैकड़ा नहीं बनाया। बाबर के बल्ले से पिछली टेस्ट सेंचुरी दिसंबर 2022 में निकली थी। उन्होंने तब कराची में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 280 गेंदों में 161 रन बनाए थे। बाबर पारियों के लिहाज से सबसे लंबे समय तक टेस्ट शतक नहीं लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर आ गए हैं। आसिफ मुजतबा ने 1986 से 1997 के दौरान 25 टेस्ट खेले, जिसकी 41 पारियों में सेंचुरी नहीं जमाई थी। यासिर हमीद ने 2003 से 2010 तक 47 पारियों में शतक नहीं लगा। पाकिस्तान के लिए सबसे लंबे तक शतक नहीं लगाने का रिकॉर्ड रमीज राजा के नाम दर्ज है। वह 1987 से 1997 के दौरान 74 पारियों में शतक नहीं ठोक पाए।
बाबर आजम ने की 69 रन की साझेदारी
रावलपिंडी टेस्ट की बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। अजान अवैस और तय्यब आरिफ ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 86 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। अवैस को 16वें ओवर में मिलन रथनायके ने आउट किया। उन्होंने 50 गेंदों में सात चौको के जरिए 30 रन बटोरे। आरिफ ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 57 रन जुटाए। उनके बल्ले से 9 चौके और एक छक्का निकला। आरिफ 17वें ओवर में असिथा फर्नांडो का शिकार बने। इसके बाद, बाबर आजम और मोहम्मद ताहा ने तीसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। यह साझेदारी 35वें ओवर में बाबर के पवेलियन लौटने पर टूटी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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