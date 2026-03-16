बाबर आजम मेंटली अनफिट, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने दिया सनसनीखेज बयान
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज में सिलेक्शन के लिए शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अनफिट थे। ये बड़ा और हैरान करने वाला बयान बासित अली ने दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने बाबर आजम को लेकर एक बड़ा ही सनसनीखेज बयान दिया है। बासित अली ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही समाप्त हुई वनडे सीरीज में सिलेक्शन के लिए बाबर आजम शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अनफिट थे। बासित अली का यह कमेंट पाकिस्तान के सिलेक्टर आकिब जावेद के यह बताने के बाद आया कि बाबर और फखर जमान T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान चोटों से जूझ रहे थे।
आकिब के इस बयान के जवाब में बासित ने कहा कि बाबर में फिजिकल परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्टार बैटर नंबर 4 पर बैटिंग करने में सहज नहीं था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बाबर को नहीं चुना गया होगा और यह साफ किया कि क्रिकेटर इस मेंटल हालत में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “बाबर आजम मेंटली अनफिट हैं। वह फिजिकली अनफिट नहीं हैं।”
बासित ने हेड कोच माइक हेसन पर भी जमकर निशाना साधा और टीम चुनने के मामले में अपनी भूमिका से आगे बढ़ने का आरोप लगाया। बासित ने कहा, “वह 15 लोगों की टीम बनाने वाला कौन होता है? क्या यह उसके चाचा की टीम है?” वहीं, वनडे सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान को 2-1 से बांग्लादेश ने हरा दिया। आखिरी मैच में तंजीद हसन तमीम ने शतक जड़ा। सलमान अली आगा ने भी शतकीय पारी खेली, लेकिन आखिरी मैच में पाकिस्तान की टीम 11 रनों से हार गई।
बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। बाबर आजम को लेकर चयनकर्ताओं ने बयान दिया कि वे अनफिट थे। हालांकि, कभी ऐसा नहीं लगा कि बाबर अनफिट हैं। वे आउट ऑफ फॉर्म हैं और इस बात को सीधे मुंह कोई कबूल नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि बासित अली ने ये बयान दिया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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