Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Babar Azam Insulted in Australia Steve Smith Frustrated Gesture After Boundary Miss and denied single during batting
ऑस्ट्रेलिया में रिजवान के बाद बाबर आजम की बेइज्जती, स्टीव स्मिथ की इस हरकत पर आया गुस्सा

ऑस्ट्रेलिया में रिजवान के बाद बाबर आजम की बेइज्जती, स्टीव स्मिथ की इस हरकत पर आया गुस्सा

संक्षेप:

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम को शुक्रवार को बिग बैश लीग में एक मैच के दौरान खराब बल्लेबाजी के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। स्मिथ ने उन्हें एक रन लेने से मना कर दिया। वहीं फील्डिंग में भी बाबर से गलती हुई थी।

Jan 16, 2026 06:39 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बैश लीग में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हर मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों द्वारा नीचा दिखाया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को हाल ही में एक मैच के दौरान रिटायर्ड आउट करवाया गया था और अब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने बीच मैदान पर एक रन लेने से मना कर दिया, जबकि दोनों खिलाड़ी बतौर सलामी बल्लेबाज खेलने उतरे थे। इससे पहले फील्डिंग के दौरान भी बाबर आजम ने एक गेंद छोड़ दी, जिससे स्टीव स्मिथ काफी नाराज दिखे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिग बैश लीग का 37वां मैच सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच खेला गया, जिसमें सिडनी सिक्सर्स ने 5 विकेट से दमदार जीत हासिल की। सिडनी थंडर की पारी के दौरान डेविड वॉर्नर के एक शॉट को रोकने के प्रयास में स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के बीच गलतफहमी हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। हालांकि रिप्ले में साफ दिखा कि बाबर आजम गेंद को पकड़ सकते थे, बाबर की खराब फील्डिंग देख स्टीव स्मिथ हैरान रह गए। वहीं कुछ देर बाद ऐसा ही एक शॉट और आया, जहां पर स्मिथ ने बाबर को नजरअंदाज करते हुए खुद गेंद को पकड़ा। सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 189 रन बनाए।

इसके बाद जवाब में सिडनी सिक्सर्स के लिए स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ने पारी की शुरुआत की। हालांकि बाबर आजम एक बार फिर रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। 11वें ओवर में क्रिस ग्रीन के ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम ने लॉग ऑन पर शॉट खेला और एक रन के लिए दौड़े लेकिन स्टीव स्मिथ ने रन लेने से मना कर दिया। ओवर खत्म होने के बाद बाबर आजम स्मिथ से बातचीत करते दिखे और नाराजगी जाहिर की। स्मिथ का जवाब सुनने के बाद बाबर आजम गुस्से में दिखे।

ये भी पढ़ें:फाइनल मुकाबले के लिए इंदौर पहुंची भारत-न्यूजीलैंड की टीमें, जीत दिलाएगी ट्रॉफी

बाबर आजम ने 39 गेंदों में 47 रन (7 चौके) बनाए, लेकिन नाथन मैकएंड्र्यू की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने कमाल दिखाया। उन्होंने मात्र 42 गेंदों में 100 रन की पारी खेली, जिसमें कई बड़े शॉट्स शामिल थे। स्मिथ की इस पारी में एक ओवर में 32 रन (BBL इतिहास का सबसे बड़ा ओवर) भी शामिल था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
BBL Babar Azam Steve Smith अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |