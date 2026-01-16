ऑस्ट्रेलिया में रिजवान के बाद बाबर आजम की बेइज्जती, स्टीव स्मिथ की इस हरकत पर आया गुस्सा

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम को शुक्रवार को बिग बैश लीग में एक मैच के दौरान खराब बल्लेबाजी के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। स्मिथ ने उन्हें एक रन लेने से मना कर दिया। वहीं फील्डिंग में भी बाबर से गलती हुई थी।

बिग बैश लीग में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हर मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों द्वारा नीचा दिखाया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को हाल ही में एक मैच के दौरान रिटायर्ड आउट करवाया गया था और अब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने बीच मैदान पर एक रन लेने से मना कर दिया, जबकि दोनों खिलाड़ी बतौर सलामी बल्लेबाज खेलने उतरे थे। इससे पहले फील्डिंग के दौरान भी बाबर आजम ने एक गेंद छोड़ दी, जिससे स्टीव स्मिथ काफी नाराज दिखे।

बिग बैश लीग का 37वां मैच सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच खेला गया, जिसमें सिडनी सिक्सर्स ने 5 विकेट से दमदार जीत हासिल की। सिडनी थंडर की पारी के दौरान डेविड वॉर्नर के एक शॉट को रोकने के प्रयास में स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के बीच गलतफहमी हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। हालांकि रिप्ले में साफ दिखा कि बाबर आजम गेंद को पकड़ सकते थे, बाबर की खराब फील्डिंग देख स्टीव स्मिथ हैरान रह गए। वहीं कुछ देर बाद ऐसा ही एक शॉट और आया, जहां पर स्मिथ ने बाबर को नजरअंदाज करते हुए खुद गेंद को पकड़ा। सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 189 रन बनाए।

इसके बाद जवाब में सिडनी सिक्सर्स के लिए स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ने पारी की शुरुआत की। हालांकि बाबर आजम एक बार फिर रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। 11वें ओवर में क्रिस ग्रीन के ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम ने लॉग ऑन पर शॉट खेला और एक रन के लिए दौड़े लेकिन स्टीव स्मिथ ने रन लेने से मना कर दिया। ओवर खत्म होने के बाद बाबर आजम स्मिथ से बातचीत करते दिखे और नाराजगी जाहिर की। स्मिथ का जवाब सुनने के बाद बाबर आजम गुस्से में दिखे।