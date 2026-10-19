बाबर आजम के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, 141 पारियों के बाद सबसे ज्यादा ODI रन; कोहली नंबर-3 पर खिसके
बाबर आजम ने 141 पारियों के बाद वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला को लिस्ट में पछाड़ा है। विराट कोहली अब तीसरे पायदान पर हैं।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में अपनी फिफ्टी तो नहीं पूरी कर पाए, मगर अपनी 45 रनों की शानदार पारी के साथ भी उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। बाबर आजम ने अपनी इस पारी के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन का आंकड़ा छूआ, वह ऐसा करने वाले मात्र 5वें पाकिस्तानी बल्लेबाज बने। इसी के साथ बाबर ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 141 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जी हां, बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले के रूप में अपने वनडे करियर की 141वीं पारी खेली। अब उनके नाम 50 ओवर फॉर्मेट में 53.37 की औसत के साथ 6671 रन हो गए हैं। उनके नाम इस दौरान 20 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज हैं।
बाबर आजम ने तोड़ा हाशिम अमला का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट में इससे पहले 141 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हााशिम अमला के नाम था। अमला ने अपने वनडे करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। वह सबसे तेज रनों के इन माइलस्टोन के मामले में कई मौकों पर रन मशीन विराट कोहली से आगे रहे। इस लिस्ट में भी बाबर आजम से पहले अमला ही नंबर-1 थे। हाशिम अमला ने वनडे क्रिकेट में 141 पारियों में 6626 रन बनाए थे, मगर अब उनसे 45 रन ज्यादा बनाकर बाबर आजम ने पहला पायदान हासिल कर लिया है। विराट कोहली लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं, क्योंकि 141 वनडे पारियों के बाद उनके नाम 6224 ही रन थे।
हालांकि विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में 15109 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। किंग कोहली ने यह रन 305 पारियों में 58.78 की औसत के साथ बनाए। उनके नाम वनडे में सबसे अधिक 55 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है।
141 पारियों के बाद वनडे में सबसे ज्यादा रन
|प्लेयर
|नाम
|बाबर आजम
|6671
|हाशिम अमला
|6626
|विराट कोहली
|6224
कैसा रहा PAK vs SL मैच?
पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच ट्राई सीरीज का आगाज हो चुका है। यह सीरीज पाकिस्तान में खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच मेजबान पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसे शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली टीम ने 37 रनों से जीता। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सलमान आगा के शतक के दम पर श्रीलंका के सामने 306 रनों का टारगेट रखा था। आगा ने 90 गेंदों पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 107 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। शाहीन अफरीदी की अगुवाई में पाकिस्तान ने धाकड़ गेंदबाजी कर श्रीलंका को 268 रनों पर ही समेट दिया और सीरीज की पहली जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें