बाबर आजम के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, 141 पारियों के बाद सबसे ज्यादा ODI रन; कोहली नंबर-3 पर खिसके

बाबर आजम ने 141 पारियों के बाद वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला को लिस्ट में पछाड़ा है। विराट कोहली अब तीसरे पायदान पर हैं।

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में अपनी फिफ्टी तो नहीं पूरी कर पाए, मगर अपनी 45 रनों की शानदार पारी के साथ भी उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। बाबर आजम ने अपनी इस पारी के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन का आंकड़ा छूआ, वह ऐसा करने वाले मात्र 5वें पाकिस्तानी बल्लेबाज बने। इसी के साथ बाबर ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 141 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जी हां, बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले के रूप में अपने वनडे करियर की 141वीं पारी खेली। अब उनके नाम 50 ओवर फॉर्मेट में 53.37 की औसत के साथ 6671 रन हो गए हैं। उनके नाम इस दौरान 20 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज हैं।

बाबर आजम ने तोड़ा हाशिम अमला का रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में इससे पहले 141 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हााशिम अमला के नाम था। अमला ने अपने वनडे करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। वह सबसे तेज रनों के इन माइलस्टोन के मामले में कई मौकों पर रन मशीन विराट कोहली से आगे रहे। इस लिस्ट में भी बाबर आजम से पहले अमला ही नंबर-1 थे। हाशिम अमला ने वनडे क्रिकेट में 141 पारियों में 6626 रन बनाए थे, मगर अब उनसे 45 रन ज्यादा बनाकर बाबर आजम ने पहला पायदान हासिल कर लिया है। विराट कोहली लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं, क्योंकि 141 वनडे पारियों के बाद उनके नाम 6224 ही रन थे।

हालांकि विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में 15109 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। किंग कोहली ने यह रन 305 पारियों में 58.78 की औसत के साथ बनाए। उनके नाम वनडे में सबसे अधिक 55 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है।

141 पारियों के बाद वनडे में सबसे ज्यादा रन

प्लेयर नाम बाबर आजम 6671 हाशिम अमला 6626 विराट कोहली 6224