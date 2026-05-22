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पाकिस्तान की ODI टीम में बाबर आजम समेत इन खिलाड़ियों की वापसी, PCB ने किया स्क्वॉड का ऐलान

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बाबर आजम समेत पाकिस्तान के कई अनुभवी खिलाड़ियों की वनडे टीम में वापसी हो गई है। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। स्क्वॉड में हारिस रऊफ और नसीम शाह भी शामिल हैं।

पाकिस्तान की ODI टीम में बाबर आजम समेत इन खिलाड़ियों की वापसी, PCB ने किया स्क्वॉड का ऐलान

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 30 मई से होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की वनडे टीम में बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह समेत कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की कप्तानी करते रहेंगे, जबकि सलमान अली आगा को उप-कप्तान बनाया गया है। PAK vs AUS वनडे सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।

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टीम में कई अनुभवी नामों की वापसी हुई है, जिनमें बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफयान मोकिम शामिल हैं, जो सभी मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज में नहीं खेल पाए थे।

अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास और रोहेल नज़ीर तीन अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में शामिल किया गया है और वे शायद सीरीज़ के दौरान अपना ODI डेब्यू कर सकते हैं।

सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, माज़ सदाकत, मुहम्मद गाज़ी गोरी, साहिबज़ादा फरहान और शमील हुसैन सभी ने बांग्लादेश सीरीज़ में खेलने के बाद अपनी जगह बनाए रखी है।

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उस्मान खान के बीमारी के कारण उपलब्ध नहीं होने के बाद मुहम्मद गाज़ी गोरी और रोहेल नज़ीर को टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में चुना गया है।

फखर जमान और सैम अयूब चोटों के बाद अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखे हुए हैं और उन्हें सिलेक्शन के लिए नहीं चुना गया।

AUS वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम-

शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी गोरी, नसीम शाह, रोहेल नजीर, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफयान मोकिम

ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान दौरे का शेड्यूल:

पहला ODI: 30 मई, रावलपिंडी

दूसरा ODI: 2 जून, लाहौर

तीसरा ODI: 4 जून, लाहौर

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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