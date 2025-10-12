Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Babar Azam fans cheer Pakistan Captain Shan Masood's Wicket in the First Test Against South Africa

बाबर आजम के फैंस ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ की 'गंदी हरकत', शान मसूद को लेकर यह कैसी खुशी?

बाबर आजम के फैंस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद के साथ ‘गंदी हरकत’ की। उन्होंने मसूद के आउट होने पर खुशी मनाई। मसूद ने लाहौर के मैदान पर 76 रनों की पारी खेली।

Bhasha Sun, 12 Oct 2025 09:41 PM
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच गद्दाफी स्टेडियम में रविवार को पहले टेस्ट मैच के पहले दिन एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब घरेलू प्रशंसकों ने अपने ही कप्तान शान मसूद के आउट होने पर खुशी मनाई। इसकी वजह पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और प्रशंसकों के पसंदीदा बाबर आजम क्रीज पर थे। पूर्व कप्तान बाबर के मैदान पर आते ही स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, हालांकि चायकाल के तुरंत बाद वह 23 रन बनाकर आउट हो गए। इमाम उल हक (93) के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की साझेदारी में 76 रन बनाने वाले शान मसूद को दूसरे सत्र में एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया लेकिन उन्होंने डीआरएस रिव्यू लेने का फैसला किया।

हैरानी की बात यह है कि जब स्क्रीन पर अंपायर का फैसला सही दिखा और शान पवेलियन की ओर वापस लौटने लगे तो मैदान पर मौजूद ज्यादातर दर्शकों ने खुशी मनाई। शान के आउट होने और बाबर के स्वागत पर लोगों की प्रतिक्रिया ने दक्षिण अफ्रीकी कमेंटेटर शॉन पोलक को भी हैरानी व्यक्त करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी को दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि अपने कप्तान के साथ ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान ने मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के शुरुआती दिन पांच विकेट पर 313 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के तीनों स्पिनरों ने कड़ी मेहनत करते हुए पाकिस्तान के 199 के स्कोर पर तीन विकेट चटकाए लेकिन मोहम्मद रिजवान (नाबाद 62) और सलमान अली आगा (नाबाद 52) ने नाबाद अर्धशतक जड़े कर मैच के पहले दिन अपनी टीम की वापसी करा दी।

पाकिस्तान ने दिन के आखिरी सत्र में सिर्फ बाबर के रूप में इकलौता विकेट गंवाया। रिजवान और आगा दोनों जीवनदान का फायदा उठा कर क्रीज पर डटे हुए हैं। कप्तान एडेन मारक्रम ने स्लिप में रिजवान का मुश्किल कैच लपकने में नाकाम रहे जबकि उन्होंने सेनुरान मुथुसामी (101 रन पर दो विकेट) की गेंद पर आगा का आसान कैच टपका दिया।वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार 10 टेस्ट में जीत के साथ इस दौरे पर आई है। टीम को नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा की सेवाएं नहीं मिल रही है। वह चोट के कारण टीम से बाहर है।

