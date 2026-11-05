बाबर आजम के फैंस हैं टॉक्सिक और जाहिल, पाकिस्तान टीम के ही खिलाड़ी ने फोड़ा ‘इंस्टाग्राम’ वाला बम
पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज बाबर आजम के फैन बेस पर उनके ही एक साथी खिलाड़ी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम का फैन बेस बहुत ही ज्यादा जाहिल और टॉक्सिक है।
पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज बाबर आजम इस समय फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक उनके जैसा क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं था। उनका अच्छा खासा फैन बेस हो चुका था। बाबर की तुलना विराट कोहली से भी की जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान के ही उनके साथ खिलाड़ी आजम खान ने तो बाबर के फैन्स को टॉक्सिक और जाहिल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फैन बेस बहुत गंदा है। वे किसी के परिवार वालों को भी नहीं बख्शते हैं।
पाकिस्तान के क्रिकेटर आजम खान ने बैकवर्ड पॉइंट पॉडकास्ट में कहा, "बाबर वास 2019 से 2023 तक 4-5 साल कंसिस्टेंट रहा, लेकिन हमारे यहां मसला ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, बहुत गंदा है। आप जानते हैं कि बाबर के एक फैन ने, जब मैं उसके साथ आयरलैंड के खिलाफ बैटिंग कर रहा था और बाबर 75 रनों के आसपास खेल रहा था। हमें 40 रन जीत के लिए चाहिए थे, तो कमेंट मेरे इंस्टाग्राम पर आया कि तूने बाबर की सेंचुरी रुकवाई तो तेरी अम्मा मर जाएंगी और तेरे अब्बू को कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा।"
जाहिल फैन बेस है क्रिकेटर्स का- आजम
उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "इतना जाहिल फैन बेस है हमारे क्रिकेटर्स का। हालांकि, बाबर के साथ मैं कुछ गलत नहीं कर रहा और नहीं उसके गेम के बारे में कुछ कह रहा हूं, लेकिन उसका फैन बेस बहुत ज्यादा टॉक्सिक है।" उन्होंने आगे एक और किस्सा बताया कि एक मैच में साउथ अफ्रीका के फील्डर वियान मुल्डर ने बाबर को रन आउट कर दिया था। उसके बाद उसके इंस्टा पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर वाले पोस्ट में इतने कमेंट बाबर के फैंस ने किए, जिसकी हद हो गई। बाबर इज किंग, बाबर इज किंग वे लिखते चले गए।
आजम ने आगे कहा, "मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपकी मां आपसे खुश है, आपके पिता आपसे खुश हैं तो फिर इससे ज्यादा फर्क दुनिया का आपको पड़ना नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है। अगर मुझे कोई सड़क पर आकर गाली देगा ना, तो मैं भी उसको दे दूंगा कि चल साइड में हो। मैं ऐसा ही हूं। इनके (फैंस) साथ बदतमीज आपको होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो इनको शट अप-अ कॉल कभी भी नहीं जाएगी।" आजम खान अभी के लिए टीम से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि जितने भी मौके उन्हें मिले, उन्हें वे भुना नहीं पाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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