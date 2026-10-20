कछुए की चाल से बाबर आजम ने बनाए रन और हो गए आउट, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हालत खराब
इंग्लैंड के सामने ODI ट्राई सीरीज के मुकाबले में पाकिस्तान की हालत खराब नजर आ रही है। अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी करके पवेलियन लौट गए हैं। टीम मुश्किलों में है।
पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पाकिस्तान की सरजमीं पर ODI ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इसका आगाज 18 अक्टूबर से हो चुका है। आज, दूसरा मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। पहला मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जिसमें पाक टीम को जीत हासिल हुई थी।
मंगलवार, 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेले जा रहे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 27 ओवर में 100 के स्कोर को पार कर लिया है, लेकिन आधी टीम पवेलियन भी लौट गई है। मेजबान टीम की हालत इस समय बेहद खराब नजर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व वनडे कप्तान बाबर आजम इस मैच में भी एक बार फिर फेल हुए। वे पिछले मुकाबले में भी सिर्फ 45 रन ही बना सके थे। आज के मुकाबले में बाबर आजम ने काफी धीमी बल्लेबाजी की। उन्होंने 52 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 34 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपने बल्ले से 4 चौके जड़े। बाबर आजम ने कुछुए की चाल से बल्लेबाजी की। उन्होंने 65.38 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जो एकदिवसीय क्रिकेट के लिहाज से काफी धीमी होती है, खासकर तब जब मैच रावलपिंडी जैसे मैदान पर खेला जा रहा हो। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी निराश किया था। उन्होंने उस मुकाबले में 57 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके शामिल थे। उस मैच में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 78.95 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी।
बाबर की बैटिंग से टीम को नुकसान, करियर
बाबर आजम की इस कुछए के चाल वाली धीमी बल्लेबाजी से उनका औसत तो ठीक हो जाता है, लेकिन टीम को अंतत: नुकसान झेलना पड़ता है। इस विश्व स्तर के खिलाड़ी से टीम अच्छे प्रदर्शन और बेहतर स्ट्राइक रेट की उम्मीद करती है, लेकिन आंकड़े फिलहाल कुछ और ही गवाही देते हैं। बाबर आजम के वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 145 वनडे मैचों की 142 पारियों में 53.21 की औसत के साथ कुल 6705 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 38 अर्धशतक और 20 शतक निकले हैं। वे 5 बार 0 पर आउट हुए हैं। उन्होंने वनडे में 69 छक्के और 620 चौके लगाए हैं। वनडे में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 86.39 का है। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के 4771 रन हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 4596 रन बनाए हैं। आज के मुकाबले में दूसरी पारी में जो रूट के पास अपने वनडे करियर के 8000 रन पूरे करने का मौका है। वे इस कारनामे से 97 रन दूर हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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