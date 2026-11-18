बाबर आजम फिर हुए फेल, 43 पारियां और 47 महीने बीत गए; मगर नहीं आया शतक
बाबर आजम एक बार फिर से फेल हो गए। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में वे क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह उनका 47 महीनों से शतक नहीं लगाने का सिलसिला बरकरार रहा। 43 पारियां वे बिना शतक लगाए खेल चुके हैं।
बाबर आजम का बल्ला टेस्ट क्रिकेट में किस कदर खामोश है, इस बात का आपको अगर अंदाजा लगाना है तो सिर्फ एक आंकड़ा काफी है कि उन्होंने पिछले 47 महीनों से एक भी शतक टेस्ट क्रिकेट में नहीं जड़ा है। बाबर आजम इस समय पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे टीम पर बोझ बने हुए हैं, क्योंकि करीब चार साल से उनके बल्ले को जंग लगी हुई है, जैसे-तैसे वे अर्धशतक तक पहुंच पा रहे हैं। शतक लगाने में उनके पसीने छूट जा रहे हैं। इसका असर लगातार उनकी बल्लेबाजी पर दिख रहा है।
पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम 43 पारियां खेल चुके हैं और 47 महीने उन्हें शतक लगाए हुए बीत चुके हैं। आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से शतक 26 दिसंबर 2022 में आया था। उन्होंने तब न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद से 18 नवंबर 2026 की सुबह तक बाबर आजम ने बिना कोई शतक लगाए 43 टेस्ट पारियां खेल ली हैं। बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में सिर्फ 8 रन बना सके और लाहिरु कुमारा की गेंद पर आउट हो गए।
दिसंबर 2022 के बाद से बाबर आजम एक बार भी 90 के पार नहीं पहुंच पाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 88 रन रहा है, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में बनाया था। पिछले टेस्ट मैच में वे अर्धशतक जरूर लगाने में सफल हुए थे, लेकिन 50 रन बनाकर वे आउट हो गए थे। दूसरी पारी में 34 रन बाबर ने बनाए थे। तीन पारियों में इस टेस्ट सीरीज में कुल 100 रन भी अभी तक बाबर आजम नहीं जोड़ पाए हैं। एक और पारी उन्हें खेलने के लिए इस सीरीज में आगे मिल सकती है।
बाबर आजम के लिए 2023 का साल था बेहद खऱाब
कराची में 2022 में दिसंबर के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रनों की शतकीय पारी के बाद से बाबर आजम ने 43 टेस्ट पारियों में कुल 1191 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 29.78 का रहा है। बाबर 9 पारियों में अर्धशतक लगाने में सफल हुए हैं, लेकिन शतक तक नहीं पहुंचे। 2023 का साल उनके लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा था, क्योंकि उन्होंने 9 पारियों में 22.67 की औसत से सिर्फ 204 रन बनाए थे। हैरानी की बात ये थी कि शतक तो छोड़िए, उस साल वे एक अर्धशतक भी नहीं जड़ पाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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