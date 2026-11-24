बाबर आजम ILT20 के डेब्यू मैच शतक से चूके, मगर टीम को दिलाई शानदार जीत; ठोके 15 चौके-छक्के
बाबर आजम ने ILT20 में डेब्यू किया। पहले ही मैच में कमाल की पारी उन्होंने खेली। प्लेयर ऑफ का द मैच का अवॉर्ड भी उन्होंने हासिल किया। डेजर्ट वाइपर्स के लिए उन्होंने 15 चौके-छक्कों की मदद से उन्होंने 86 रन बनाए।
ILT20 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इंटरनेशनल लीग टी20 का यह पाँचवाँ सीजन है और पहली बार पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार 23 नवंबर 2026 को उन्होंने इस लीग में डेब्यू किया और पहले ही मैच में शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। बाबर आजम कुछ दिन पहले तक टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, लेकिन अब सीधे टी20 क्रिकेट में नजर आए और तूफानी पारी खेली। 86 रनों की लाजवाब पारी खेलने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला।
बाबर आजम ने आईएलटी20 लीग में डेजर्ट वाइपर्स के लिए डेब्यू किया। वे इस सीजन के चौथे लीग में शारजाह वॉरियर्स के खिलाफ उतरे। ये मुकाबला शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। डेजर्ट वाइपर्स टीम के कप्तान शादाब खान ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कप्तान के फैसले पर गेंदबाज खरे उतरे और शारजाह की टीम को 166 रनों पर रोक दिया। ये छोटा ग्राउंड है और यहां ये रन काफी कम है। यही मेजबान के साथ भी हुआ, क्योंकि 167 रनों के लक्ष्य को 18वें ओवर में ही डेजर्ट वाइपर्स टीम ने हासिल कर लिया था। यहां तक कि विकेट भी सिर्फ 4 ही गिरे थे।
शारजाह वॉरियर्स के लिए 43 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 75 रनों की तूफानी पारी ओपनर पॉल वॉल्टर ने खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 174.42 का था। 23 रन जेम्स विंस ने बनाए थे। इसके अलावा 3 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया, लेकिन 20 रन भी नहीं बना सके। सभी विकेट खोकर 20 ओर में शारजाह की टीम ने 166 रन बनाए। 3-3 विकेट डेजर्ट वाइपर्स के लिए कप्तान शादाब खान और खुजाइमा तनवीर ने निकाले और 2 विकेट टॉम करन को मिले।
बाबर आजम का डेब्यू रहा दमदार
वहीं, जब डेजर्ट वाइपर्स टीम 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो फखर जमान और बाबर आजम की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत टीम को दिलाई। चौथे ओवर में ही 40 रन टीम बना चुकी थी। उस समय फखर 15 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, बाबर आजम 51 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 86 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। 168.63 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। बाबर जब आउट हुए तो तब तक टीम जीत की दहलीज पर थी। बाबर की कोशिश की थी शतक पूरा किया जाए, लेकिन वे आउट हो गए। 27 गेंदों में 35 रन जो क्लार्क ने बनाए, जबकि एंड्रीज गॉज 13 रन बना सके। एडम मिल्ने ने 2 विकेट निकाले, मगर बाकी गेंदबाजों से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट