बाबर आजम ने रचा इतिहास, T20I में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; रोहित शर्मा से छीनी नंबर-1 की गद्दी

संक्षेप: बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20I में मात्र 11 रन बनाए, मगर इन रनों के साथ उन्होंने T20I क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने यहां रोहित शर्मा को पछाड़ा है।

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20I में 11 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान बाबर आजम ने T20I क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अब वह रोहित शर्मा को पछाड़ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच तीन T20I मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए मेहमान टीम मात्र 110 रनों पर सिमट गई थी। 13.1 ओवर में पाकिस्तान ने 9 विकेट रहते इस मैच को जीत सीरीज में 1-1 की बराबरी की। बता दें, साउथ अफ्रीका ने पहला T20I 55 रनों से जीता था।

साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 110 रनों पर समेटने के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी का आगाज शानदार रहा। साहिबजादा फरहान (28) और सैम अयूब के बीच पहले विकेट के लिए 6.4 ओवर में 54 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद बैटिंग करने आए बाबर आजम ने मात्र 11 रन बनाए क्योंकि दूसरे छोर पर सैम अयूब तबाही मचा रहे थे। हालांकि इस मैच में 9 रन बनाते ही बाबर आजम ने रोहित शर्मा से T20I क्रिकेट में नंबर-1 बल्लेबाज की बादशाहत छीन ली थी।

बाबर आजम के नाम अब T20I क्रिकेट में 130 मैचों में 4234 रन हैं, यह रन उनके बल्ले से 39.57 की औसत और 128.77 के स्ट्राइक रेट के साथ निकले हैं। बाबर ने T20I में 3 शतक और 36 अर्धशतक भी जड़े हैं।

वहीं 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर हो चुके पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम 159 T20I मैचों में 32.05 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट के साथ 4231 रन दर्ज हैं।

बाबर आजम अब रोहित शर्मा से तीन रन आगे निकल चुके हैं। लिस्ट में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 4188 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं।

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज- बाबर आजम- 4234

रोहित शर्मा- 4231

विराट कोहली- 4188

जोस बटलर- 3869

पॉल स्टर्लिंग- 3710

बात मैच की करें तो, पाकिस्तान की इस रनचेज में के हीरो सलामी बल्लेबाज सैम अयूब रहे जिन्होंने 38 गेंदों पर 6 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 71 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दम पर मैच को एकतरफा बना दिया। पाकिस्तान यह मैच 41 गेंदें शेष रहते जीता।