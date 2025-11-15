Cricket Logo
Babar Azam copied Virat Kohli celebration after scoring a century vs Sri lanka got badly trolled
बाबर आजम ने शतक के बाद कॉपी किया विराट कोहली का सेलिब्रेशन? हुए बुरी तरह ट्रोल

बाबर आजम ने शतक के बाद कॉपी किया विराट कोहली का सेलिब्रेशन? हुए बुरी तरह ट्रोल

संक्षेप: एक फैन ने लिखा कि बाबर आजम ने अब विराट कोहली के 71वें शतक के जश्न की भी नकल कर ली यार। इस जोकर के पास अपना कुछ नहीं है, इसका पूरा करियर विराट की नकल करते हुए ही बीता है।विराट की तरह बोलने की कोशिश से लेकर, लॉकेट चूमने, स्वर्ग की ओर देखने तक, अब ये भी कॉपी कर लिया।

Sat, 15 Nov 2025 06:27 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक जड़ राहत की सांस ली। 807 दिनों के लंबे इंतजार के बाद उनके बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक निकला। बाबर आजम विराट कोहली के बहुत बड़े फैंन रहे हैं, जिस वजह से अकसर वह मैदान पर उनकी कॉपी करते नजर आते हैं। 83 पारियों के लंबे अंतराल के बाद जब उनके बल्ले से सेंचुरी निकली तो उन्होंने वैसा ही कुछ सेलिब्रेशन किया जो विराट कोहली ने अपने 71वें शतक के दौरान किया था। बता दें, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के करियर में भी एक बार शतक का सूखा पड़ा था। 2022 में उन्होंने 83 पारियों के बाद ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपने शतक के सूखे को खत्म किया था। उस दौरान कोहली ने जैसा सेलिब्रेशन किया था, वैसा ही कुछ बाबर आजम ने करने की कोशिश की।

बाबर आजम को यहां भी विराट कोहली की कॉपी करने की वजह से ट्रोल होना पड़ा। एक फैन ने लिखा, ‘बाबर आजम ने अब विराट कोहली के 71वें शतक के जश्न की भी नकल कर ली यार। इस जोकर के पास अपना कुछ नहीं है, इसका पूरा करियर विराट की नकल करते हुए ही बीता है।विराट की तरह बोलने की कोशिश से लेकर, लॉकेट चूमने, स्वर्ग की ओर देखने तक, अब ये भी कॉपी कर लिया।’

वहीं एक ने लिखा, ‘लेकिन वह विराट कोहली के 82 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड की नकल कैसे कर सकते हैं?’

एक यूजर ने लिखा, ‘उनके एक युवा टीम साथी ने पांड्या के जश्न की नकल की, वे कॉपी करने में माहिर हैं’

देखें विराट कोहली के 71वें शतक के जश्न का वीडियो

कैसा रहा PAK vs SL दूसरा वनडे?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बोर्ड पर लगाए। जनिथ लियानागे 54 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहें, उनके अलावा कोई अर्धशतक नहीं जड़ पाया। हालांकि कामिंदु मेंडिस ने 44, समरविक्रमा ने 42 और वानिंदु हसरंगा ने 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेल अपना-अपना योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 विकेट चटकाए।

289 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को फखर जमन (78) और सैम अयूब (33) ने धाकड़ शुरुआत देते हुए 10 ओवर से भी कम में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। इसके बाद बाबर आजम ने फखर जमन के साथ 100 रनों की तो मोहम्मद रिजवान के साथ 112 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। बाबर ने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके लगाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

