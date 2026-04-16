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विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर बाबर आजम बने T20 क्रिकेट के नए 'किंग', PSL में भी बजाया डंका

Apr 16, 2026 02:40 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अर्धशतकों का शतक पूरा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में भी उन्होंने ये एक इतिहास रच दिया है। वे PSL में सबसे पहले 4000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं।

विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर बाबर आजम बने T20 क्रिकेट के नए 'किंग', PSL में भी बजाया डंका

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक पूरा किया है। खास बात ये है कि बाबर आजम ने सबसे कम पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया है और विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड धराशायी किया है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में भी बाबर आजम ने एक इतिहास रच दिया है। वे PSL में सबसे पहले 4000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं।

बाबर आजम ने बुधवार 15 अप्रैल को पेशावर जाल्मी के लिए खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 51 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 71 रनों की पारी खेली। इसी पारी के दौरान बाबर आजम के रनों की संख्या पाकिस्तान सुपर लीग में 4000 के पार पहुंच गई। इस उपलब्धि पर पहुंचने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं। उनसे पहले न तो किसी विदेशी खिलाड़ी ने और न ही किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इतने रन इस लीग में बनाए हैं। वे इससे पहले कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं। पेशावर उनकी इस लीग में तीसरी टीम है। इस टीम की वे कप्तानी भी कर रहे हैं।

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वहीं, अगर बात टी20 क्रिकेट में उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की करें तो वह टी20 क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक पूरा कर चुके हैं। हालांकि, इससे पहले 3 और खिलाड़ियों ने अर्धशतकों का शतक टी20 क्रिकेट में पूरा किया हुआ है, लेकिन बाबर आजम ने सबसे कम पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया है। बाबर आजम ने 341 पारियों में 100 अर्धशतक टी20 क्रिकेट में जड़ दिए हैं। इसमें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े भी शामिल होते हैं। 11 शतक भी वे इस फॉर्मेट में अब तक जड़ चुके हैं।

विराट कोहली को छोड़ा पीछे

बाबर आजम से पहले सबसे कम पारियों में 100 अर्धशतक टी20 क्रिकेट में जड़ने का विश्व रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज था। उन्होंने 401 पारियों में 100 अर्धशतक इस फॉर्मेट में पूरे किए थे। डेविड वॉर्नर और जोस बटलर भी 100 या इससे ज्यादा अर्धशतक टी20 क्रिकेट में जड़ चुके हैं, लेकिन उन दोनों बल्लेबाजों ने विराट कोहली से भी ज्यादा पारियों में इस मुकाम को हासिल किया है। सिर्फ चार ही बल्लेबाज अब तक ऐसे हैं, जो इस उपलब्धि तक पहुंच सके हैं। इनमें बाबर आजम से पहले डेविड वॉर्नर, विराट कोहली और जोस बटलर का नाम शामिल है, जो हाल ही में इस मुकाम तक आईपीएल के एक मैच में पहुंचे थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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