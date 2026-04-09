बाबर आजम बने T20 क्रिकेट के नए 'सुल्तान', क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त; विराट भी छूटे पीछे
बाबर आजम T20 क्रिकेट के नए 'सुल्तान' बन गए हैं। क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। यहां तक कि विराट कोहली भी पीछे छूट गए हैं। बाबर आजम ने सबसे कम पारियों में 12000 टी20 रनों का आंकड़ा पार किया है।
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम टी20 क्रिकेट के नए सुल्तान बन गए हैं। सबसे कम मैचों में टी20 क्रिकेट में 12000 रन बनाने वाले वे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के महान ओपनर क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने धराशायी कर दिया है। विराट कोहली तो तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। विराट कोहली अभी तक दूसरे नंबर पर थे, लेकिन क्रिस गेल अब दूसरे नंबर पर होंगे, जो अभी तक इस रिकॉर्ड को अपने नाम किए हुए थे।
बाबर आजम ने पेशावर जाल्मी वर्सेस कराची किंग्स पीएसएल मैच में 51 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली। इसी पारी के दौरान उनके टी20 क्रिकेट में रनों की संख्या 12000 के पार चली गई। बाबर आजम ने 338वीं पारी में इस उपलब्धि को हासिल किया है। क्रिस गेल ने 343 पारियों में टी20 क्रिकेट में 12000 रनों का आंकड़ा पार किया था। वहीं, विराट कोहली को इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 360 पारियां लगी थीं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने 368 पारियों में 12000 टी20 रन पूरे किए थे।
सबसे कम पारियों में 12000 T20 रन
338 पारियां - बाबर आजम
343 पारियां - क्रिस गेल
360 पारियां - विराट कोहली
368 पारियां - डेविड वॉर्नर
दाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर आजम पाकिस्तान के दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 12000 रनों का आंकड़ा पार किया है। बाबर से पहले पाकिस्तान की टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक ने ये उपलब्धि हासिल की थी। बाबर आजम टी20 क्रिकेट में 12 हजार रन बनाने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज हैं। बाबर आजम जल्द फाफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ देंगे, जिनके रनों की संख्या इस फॉर्मेट में 12041 है, जबकि बाबर आजम ने 12,031 रन बना लिए हैं। वे अब सिर्फ 11 रन डुप्लेसिस से दूर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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