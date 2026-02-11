होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
बाबर आजम ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड; टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने में विराट कोहली नंबर-1

संक्षेप:

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने यूएसए के खिलाफ 46 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ बाबर आजम युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। यह रिकॉर्ड है टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का-

Feb 11, 2026 08:08 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान ने यूएसए को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 12वें मुकाबले में 32 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान के इस जीत के हीरो साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने 41 गेंदों पर 6 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 73 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की बैटिंग यूनिट इस बात से भी खुश होगी कि उनके पूर्व कप्तान बाबर आजम भी इस मैच के दौरान रंग में नजर आए। बाबर ने यूएसए के खिलाफ 32 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 46 रनों की पारी खेली। वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तबदील तो नहीं कर पाए, मगर इन 46 रनों के साथ उन्होंने पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा।

ये भी पढ़ें:जब पैसे की बात आती है, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है; पाक के यू-टर्न पर भज्जी

युवराज सिंह से आगे निकले बाबर आजम

यह रिकॉर्ड है टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का। अपना चौथा टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे बाबर आजम अभी तक 19 पारियों में 35.88 की औसत और 112.33 के स्ट्राइक रेट के साथ 610 रन बना चुके हैं। हालांकि बाबर अभी भी टॉप-10 खिलाड़ियों की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। बाबर युवराज सिंह के ऊपर 16वें पायदान पर हैं।

2007 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने 2016 में अपना आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खेला था। उन्होंने इस दौरान 28 पारियों में 23.72 की औसत और 128.91 के स्ट्राइक रेट के साथ 593 रन बनाए थे। बाबर आजम अब उनसे आगे निकल चुके हैं।

विराट कोहली के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

2024 में T20I क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली के नाम टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2012 से 2024 के बीच किंग कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप की 33 पारियों में 58.72 की औसत और 128.81 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वाधिक 1292 रन बनाए। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 1220 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे इंग्लैंड के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर 1039 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

