Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Babar Azam breaks 2 World Records of Rohit Sharma in Virat Kohli in span of 24 hours in T20I Cricket
बाबर आजम ने 24 घंटे के भीतर तोड़े रोहित और विराट के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने T20I क्रिकेट के नए किंग

बाबर आजम ने 24 घंटे के भीतर तोड़े रोहित और विराट के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने T20I क्रिकेट के नए किंग

संक्षेप: बाबर आजम ने 24 घंटे के भीतर रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड धराशायी कर दिए और अपने सिर पर T20I क्रिकेट का ताज रख लिया। बाबर आजम की लंबे समय बाद टी20 टीम में वापसी हुई थी।

Sun, 2 Nov 2025 01:35 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने 24 घंटे के अंदर दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने एक विश्व रिकॉर्ड रोहित शर्मा का तोड़ा है, जबकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने विराट कोहली का धराशायी किया है। रोहित और विराट अब कभी बाबर आजम से आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हालांकि, विराट और रोहित के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लंबा इंतजार बाबर आजम ने किया है। जून में आखिरी इंटरनेशनल टी20 मैच रोहित और विराट ने खेला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, शुक्रवार 31 अक्टूबर को बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा को इस मामले में बाबर आजम ने पछाड़ा। रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4231 रन बनाए थे, जबकि बाबर आजम ने अब 4302 रन बना लिए हैं। बाबर आजम ने अगले ही दिन विराट कोहली का भी एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। विराट अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन शनिवार को बाबर आजम उनसे आगे निकल गए।

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

4302 - बाबर आजम

4231 - रोहित शर्मा

4188-विराट कोहली

3869 - जोस बटलर

3710 - पॉल स्टर्लिंग

बाबर आजम ने शनिवार 1 नवंबर को 40वीं बार 50 से ज्यादा रनों की पारी खेली। इस तरह विराट कोहली का अब तक चला आ रहा 39 फिफ्टी प्लस स्कोर्स का विश्व रिकॉर्ड टूट गया। रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 37 फिफ्टी प्लस स्कोर दर्ज हैं। बाबर आजम ने 37 अर्धशतक और 3 शतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि विराट कोहली ने एक शतक और 38 अर्धशतक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जड़े थे। हालांकि, सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अभी भी विराट कोहली के नाम दर्ज है।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 50+ स्कोर

40 - बाबर आजम

39 - विराट कोहली

37 - रोहित शर्मा

31 - मोहम्मद रिजवान

29 - डेविड वार्नर

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Babar Azam Rohit Sharma Virat Kohli
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |