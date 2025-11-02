बाबर आजम ने 24 घंटे के भीतर तोड़े रोहित और विराट के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने T20I क्रिकेट के नए किंग
संक्षेप: बाबर आजम ने 24 घंटे के भीतर रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड धराशायी कर दिए और अपने सिर पर T20I क्रिकेट का ताज रख लिया। बाबर आजम की लंबे समय बाद टी20 टीम में वापसी हुई थी।
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने 24 घंटे के अंदर दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने एक विश्व रिकॉर्ड रोहित शर्मा का तोड़ा है, जबकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने विराट कोहली का धराशायी किया है। रोहित और विराट अब कभी बाबर आजम से आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हालांकि, विराट और रोहित के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लंबा इंतजार बाबर आजम ने किया है। जून में आखिरी इंटरनेशनल टी20 मैच रोहित और विराट ने खेला था।
दरअसल, शुक्रवार 31 अक्टूबर को बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा को इस मामले में बाबर आजम ने पछाड़ा। रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4231 रन बनाए थे, जबकि बाबर आजम ने अब 4302 रन बना लिए हैं। बाबर आजम ने अगले ही दिन विराट कोहली का भी एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। विराट अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन शनिवार को बाबर आजम उनसे आगे निकल गए।
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
4302 - बाबर आजम
4231 - रोहित शर्मा
4188-विराट कोहली
3869 - जोस बटलर
3710 - पॉल स्टर्लिंग
बाबर आजम ने शनिवार 1 नवंबर को 40वीं बार 50 से ज्यादा रनों की पारी खेली। इस तरह विराट कोहली का अब तक चला आ रहा 39 फिफ्टी प्लस स्कोर्स का विश्व रिकॉर्ड टूट गया। रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 37 फिफ्टी प्लस स्कोर दर्ज हैं। बाबर आजम ने 37 अर्धशतक और 3 शतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि विराट कोहली ने एक शतक और 38 अर्धशतक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जड़े थे। हालांकि, सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अभी भी विराट कोहली के नाम दर्ज है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 50+ स्कोर
40 - बाबर आजम
39 - विराट कोहली
37 - रोहित शर्मा
31 - मोहम्मद रिजवान
29 - डेविड वार्नर