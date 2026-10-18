बाबर आजम ने पूरे किए 16,000 इंटरनेशनल रन, पाकिस्तान के लिए ये उपलब्धि हासिल करने वाले 5वें बैटर
बाबर आजम पाकिस्तान के लिए 16000 रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के दौरान ये कारनामा किया।
बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह पाकिस्तान के लिए 16000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। अनुभवी बल्लेबाज को रविवार को मैच के दौरान 16 हजार रन तक पहुंचने के लिए सिर्फ सात रनों की जरूरत थी। उन्होंने पाकिस्तान की पारी के 5वें ओवर में अंतिम गेंद पर अपना सातवां रन पूरा किया। हालांकि वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके।
बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने सबसे पहले वनडे मैच खेला था। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में सात रन बनाते ही उन्होंने पाकिस्तान की टीम के लिए 16 हजार इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पाकिस्तान के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जारी पहला वनडे बाबर आजम का 335वां इंटरनेशनल मुकाबला है और अब उनके खाते में 16000 इंटरनेशनल रन भी हो गए हैं।
पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन
पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 1991 से 2007 तक टीम के लिए सभी फॉर्मेट में 495 मैच खेले हैं और 20541 रन बनाए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूनिस खान हैं, जिन्होंने 408 मैचों में 17790 रन बनाए हैं। पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ के नाम 374 मैचों में 17134 रन हैं। जावेद मियांदाद ने 357 मैचों में 16213 रन किए हैं। बाबर आजम अब इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 355 मैचों में 16038 रन बनाए हैं।
पाकिस्तान के सफेद गेंद की टीमों के मुख्य कोच माइक हेसन ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज और इंग्लैंड समेत त्रिकोणीय वनडे सीरीज के लिये टीम में अनुभवी खिलाड़ियों पर ही भरोसा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 और वनडे टीम में सलामी बल्लेबाज फखर जमां, तेज गेंदबाज नसीम शाह और हरफनमौला शादाब खान को शामिल किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के कप्तान होंगे जबकि सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम और सलमान अली आगा, हरफनमौला फहीम अशरफ और तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भी टीम में हैं ।
पाकिस्तान वनडे टीम : शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), बाबर आजम, फहीम अशरफ , सलमान अली आगा, मोहम्मद गाजी गोरी, साद बेग, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद , फखर जमां, हसन नवाज, नसीम शाह, रजाउल्लाह, सईम अयूब, शादाब खान, सूफियान मुकीम ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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