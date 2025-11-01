बाबर आजम बने T20I के फर्जी किंग? इस आंकड़े ने खोली पोल; रोहित-कोहली का जवाब नहीं
संक्षेप: बाबर आजम ने T20I क्रिकेट में रोहित शर्मा को पछाड़ सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया है, मगर जब स्ट्राइक रेट की बात आती है तो वह लगता है कि वह T20I के फर्जी किंग बन गए हैं।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने T20I क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में 9 रन बनाते ही T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का ताज अपने नाम किया, मगर इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद बाबर को टी20 का फर्जी किंग बताया जा रहा है। टी20 क्रिकेट का मतलब है धूम-धड़ाका…यहां औसत से ज्यादा स्ट्राइक रेट मायने रखता है…खिलाड़ी कम से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश करता है। मगर जब नजर T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट पर जाती है तो बाबर वहां सबसे नीचे 5वें स्थान पर पाए जाते हैं।
बाबर आजम T20I के फर्जी किंग
जी हां, बाबर आजम के T20I आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अभी तक इस फॉर्मेट में 130 मैचों की 123 पारियों में 128.77 के स्ट्राइक रेट के साथ 4234 रन बनाए हैं। बाबर आजम के अलावा टॉप-5 में मौजूद किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 130 से कम का नहीं है। यहां तक आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने भी अपने करियर में 3710 रन 134.86 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।
रोहित शर्मा और विराट कोहली का जवाब नहीं
रोहित शर्मा और विराट कोहली का जवाब नहीं है। दरअसल, T20I क्रिकेट में कुल 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 4000 रन का आंकड़ा पार किया है। बाबर इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं, तो वहीं रोहित शर्मा दूसरे और विराट कोहली तीसरे। रोहित शर्मा ने अपने करियर में 4231 रन 140.89 के स्ट्राइक रेट से तो विराट कोहली ने 4188 रन 137.04 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों का टी20 करियर काफी अद्भुत रहा है।
|प्लेयर
|रन
|स्ट्राइक रेट
|बाबर आजम
|4234
|128.77
|रोहित शर्मा
|4231
|140.89
|विराट कोहली
|4188
|137.04
|जोस बटलर
|3869
|148.97
|पॉल स्टर्लिंग
|3710
|134.86
|मार्टिन गप्टिल
|3531
|135.70
|मोहम्मद रिजवान
|3414
|125.37
|डेविड वॉर्नर
|3277
|142.47
|मोहम्मद वसीम
|3184
|151.76
|एरॉन फिंच
|3120
|142.53
टॉप-5 छोड़िए जनाब, टॉप-10 में भी बाबर आजम की हालत खराब
ऊपर अभी हमने T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की बात की है, मगर जब नजर टॉप-10 बल्लेबाजों पर डालें तो यहां भी बाबर आजम की हालत खराब है। टॉप-10 बल्लेबाजों में बाबर आजम से खराब स्ट्राइक रेट सिर्फ एक ही खिलाड़ी का है और वह भी पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है। रिजवान ने अपने करियर में 3414 रन 125.37 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।