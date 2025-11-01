Cricket Logo
बाबर आजम बने T20I के फर्जी किंग? इस आंकड़े ने खोली पोल; रोहित-कोहली का जवाब नहीं

संक्षेप: बाबर आजम ने T20I क्रिकेट में रोहित शर्मा को पछाड़ सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया है, मगर जब स्ट्राइक रेट की बात आती है तो वह लगता है कि वह T20I के फर्जी किंग बन गए हैं।

Sat, 1 Nov 2025 07:35 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने T20I क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में 9 रन बनाते ही T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का ताज अपने नाम किया, मगर इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद बाबर को टी20 का फर्जी किंग बताया जा रहा है। टी20 क्रिकेट का मतलब है धूम-धड़ाका…यहां औसत से ज्यादा स्ट्राइक रेट मायने रखता है…खिलाड़ी कम से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश करता है। मगर जब नजर T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट पर जाती है तो बाबर वहां सबसे नीचे 5वें स्थान पर पाए जाते हैं।

बाबर आजम T20I के फर्जी किंग

जी हां, बाबर आजम के T20I आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अभी तक इस फॉर्मेट में 130 मैचों की 123 पारियों में 128.77 के स्ट्राइक रेट के साथ 4234 रन बनाए हैं। बाबर आजम के अलावा टॉप-5 में मौजूद किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 130 से कम का नहीं है। यहां तक आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने भी अपने करियर में 3710 रन 134.86 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।

रोहित शर्मा और विराट कोहली का जवाब नहीं

रोहित शर्मा और विराट कोहली का जवाब नहीं है। दरअसल, T20I क्रिकेट में कुल 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 4000 रन का आंकड़ा पार किया है। बाबर इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं, तो वहीं रोहित शर्मा दूसरे और विराट कोहली तीसरे। रोहित शर्मा ने अपने करियर में 4231 रन 140.89 के स्ट्राइक रेट से तो विराट कोहली ने 4188 रन 137.04 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों का टी20 करियर काफी अद्भुत रहा है।

प्लेयररनस्ट्राइक रेट
बाबर आजम4234128.77
रोहित शर्मा4231140.89
विराट कोहली4188137.04
जोस बटलर3869148.97
पॉल स्टर्लिंग3710134.86
मार्टिन गप्टिल3531135.70
मोहम्मद रिजवान3414125.37
डेविड वॉर्नर3277142.47
मोहम्मद वसीम3184151.76
एरॉन फिंच3120142.53

टॉप-5 छोड़िए जनाब, टॉप-10 में भी बाबर आजम की हालत खराब

ऊपर अभी हमने T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की बात की है, मगर जब नजर टॉप-10 बल्लेबाजों पर डालें तो यहां भी बाबर आजम की हालत खराब है। टॉप-10 बल्लेबाजों में बाबर आजम से खराब स्ट्राइक रेट सिर्फ एक ही खिलाड़ी का है और वह भी पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है। रिजवान ने अपने करियर में 3414 रन 125.37 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
