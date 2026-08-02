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बाबर आजम ने 150वें मैच में की पाकिस्तान की कप्तानी, इमरान खान के क्लब में पहुंचे

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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बाबर आजम 150 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इमरान खान और मिस्बाह-उल-हक पहले ये कारनामा कर चुके हैं।

Babar Azam
पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम

अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में बतौर कप्तान उतरने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गीली आउटफील्ड के कारण टॉस देरी से हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला जीतना काफी जरूरी है क्योंकि वेस्टइंडीज ने पहले मुकाबले में टीम को हराया था। बाबर ने हाल ही में बतौर टेस्ट कप्तान टीम में वापसी की है।

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बाबर आजम ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर कप्तान उतरते ही एक खास क्लब में जगह बना ली है। वह 150 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की टीम का नेतृत्व करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच हो रहा दूसरा टेस्ट कप्तान के रूप में बाबर का 150वां अंतरराष्ट्रीय मैच है। बाबर आजम से पहले इमरान खान और मिस्बाह उल हक ने ही पाकिस्तान के लिए 150 से अधिक मैचों में कप्तानी की है।

पाकिस्तान को 1992 वनडे विश्व कप का खिताब दिलाने वाले इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है। उन्होंने 1982 से 1992 तक पाकिस्तान के लिए 187 मैचों में कप्तानी की। जबकि मिस्बाह ने 2008 से 2017 तक 151 मैचों में टीम की कमान संभाली।

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 90 रन से हराकर दो मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। पहली पारी में 311 रन बनाने वाली वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 181 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 211 रन का लक्ष्य रखा लेकिन उसकी टीम केवल 120 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान में पहली पारी में 282 रन बनाए थे। बाबर ने कहा, ''हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आज बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।'' पाकिस्तान की टीम 13 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने उतरी है, जहां वह दो टेस्ट मैच खेलेंगे। टीम फिर अगस्त और सितंबर में तीन और लाल गेंद के मैचों के लिए इंग्लैंड जाएगी।

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दूसरे मैच के लिए प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): अजान अवैस, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम (कप्तान), सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), अवैस जफर, अली उस्मान, साजिद खान, मोहम्मद अली, उबैद शाह

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): टेगेनरीन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, केवम हॉज, अमीर जांगू, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज (कप्तान), केमार रोच, जोमेल वारिकन, शमर जोसेफ, जेडन सील्स

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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