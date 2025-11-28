बाबर आजम बने पाकिस्तान के ‘फिसड्डी’ किंग, इस शर्मनाक लिस्ट में रोहित शर्मा से भी आगे निकले

संक्षेप: बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के 8वें मुकाबले में 0 पर आउट हुए। इसी के साथ बाबर पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आईए देखें पूरी लिस्ट

Fri, 28 Nov 2025 06:04 AM

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को पाकिस्तान में किंग कहा जाता है। उनकी तुलना अकसर क्या हर बार भारतीय लीजेंड विराट कोहली से की जाती है, मगर बाबर आजम इस समय अपने करियर की सबसे खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शतक का सूखा खत्म किया, मगर उसके बावजूद उनकी फॉर्म नहीं लौटी है। अब श्रीलंका के खिलाफ ट्रॉई सीरीज के 8वें मुकाबले में 0 पर आउट होकर उन्होंने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह पाकिस्तान के ‘फिसड्डी’ किंग बन गए हैं। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

जी हां, बाबर आजम का यह टी20 क्रिकेट में 10वां डक है। पाकिस्तान के लिए सैम अयूब और उमर अकमल भी टी20 क्रिकेट में इतनी बार 0 पर आउट हो चुके हैं। बाबर आजम पिछली 9 टी20 पारियों में 4 बार 0 पर आउट हो चुके हैं।

T20I में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डक 10 - बाबर आजम*

10 - सैम अयूब

10 - उमर अकमल

8 - शाहिद अफरीदी

वहीं टॉप-7 बल्लेबाजों द्वारा घर पर सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने के मामले में बाबर आजम ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा घर पर 5 बार 0 पर आउट हुए थे, वहीं बाबर आजम का यह घर पर 6ठा डक है। दसुन शनाका इस लिस्ट में 7 डक के साथ पहले पायदान पर हैं। बाबर आजम जल्द इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं।

T20I में घर में सबसे ज्यादा डक (टॉप 7 बैट्समैन) 7 - दसुन शनाका (25 इनिंग्स)

6 - बाबर आजम (62)

6 - सिकंदर रजा (43)

5 - आंद्रे फ्लेचर (28)

5 - केविन ओ'ब्रायन (30)

5 - सब्बीर रहमान (32)

5 - शाकिब अल हसन (52)