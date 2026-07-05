बाबर आजम को टी20-वनडे की तरह टेस्ट में भी दूसरी बार मिली कप्तानी, पिछली बार 7 महीने में ही छोड़ा था पद
बाबर आजम को टेस्ट टीम की दोबार कप्तानी मिली है। इससे पहले वह करीब तीन साल टीम की कमान संभाल चुके हैं। वनडे और टी20 में भी उन्हें दोबारा कप्तान बनाया गया था लेकिन सिर्फ 7 महीने में ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।
बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। हालांकि उनका हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान खेल के सबसे लंबे प्रारूप में लगातार शिकस्त का सामना कर रहा था, जिसके कारण बोर्ड ने कड़ा फैसला लेते हुए शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया और सीनियर खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी। हालांकि इससे पहले आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टेस्ट टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन 2023 वनडे विश्व कप में टीम को मिली करारी हार के बाद बाबर पर कप्तानी से हटने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी।
बाबर आजम की कप्तानी का टाइमलाइन
बाबर आजम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में कार्यकाल काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उनको पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नवंबर 2019 में बनाया गया था। उन्होंने सरफराज अहमद की जगह ली थी, जिन्हें उस समय हटाया गया था। इसके बाद 2020 में उन्हें वनडे टीम की भी कमान सौंपी गई। हालांकि टेस्ट की कप्तानी के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा और नवंबर 2020 में उन्हें खेल के सबसे लंबे प्रारूप की कमान दी गई। उन्हें अजहर अली की जगह टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया। हालांकि करीब 4 साल तक टीम को संभालने के बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। भारत में आयोजित 2023 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के कारण उन पर कप्तानी छोड़ने का दबाव बनाया गया। उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा, जिसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीडरशिप में बदलाव किया और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।
टी20-वनडे में फिर बने कप्तान
बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। करियर के शुरुआत में उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था लेकिन फिर वह अपनी चमक बरकरार नहीं रख सके। कप्तानी छोड़ने के महज 4 महीने बाद ही व्हाइट-बॉल क्रिकेट (वनडे और टी20) में उनकी दोबारा वापसी हुई। 2023 में बाबर के जाने के बाद शाहीन अफरीदी को टीम का कप्तान बनाया गया था लेकिन उनकी कप्तानी में भी कुछ नहीं बदला और टीम लगातार खराब करती हुई दिखी। इसके बाद मार्च 2024 में बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर को फिर से वनडे और टी20 का कप्तान बनाया। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत से हारकर पहले दौर से बाहर होने के बाद उन पर काफी दबाव था। वह इस बार भी ज्यादा देर तक बतौर कप्तान टिक नहीं सके और सात महीने के अंदर ही कप्तानी छोड़ दी।
टेस्ट में फिर बने कप्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रविवार को शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से बर्खास्त करके उनकी जगह बाबर आजम तो फिर से कमान सौंपी है। मसूद को कप्तान पद से हटाना तय लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में जो 18 टेस्ट मैच खेले उनमें से 12 में उसे हार का सामना करना पड़ा। मसूद ने 2023 के शुरू में बाबर से कप्तानी संभाली थी। मसूद को कप्तानी सौंपे जाने से पहले बाबर ने पाकिस्तान को 20 टेस्ट मैचों में 10 जीत दिलाई थीं। बाबर के कप्तानी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज में होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से होगी, जिसके लिए पाकिस्तान ने मसूद को 16 खिलाड़ियों में शामिल किया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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