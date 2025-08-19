बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पहले T20 टीम से कटा पत्ता, अब PCB ने डिमोशन भी कर दिया

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप के लिए टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद पीसीबी ने अब दोनों को डिमोट भी कर दिया है। मंगलवार को घोषित हुई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में दोनों खिलाड़ियों को कैटिगरी बी में रखा गया है। पिछली बार दोनों ए कैटिगरी में शामिल थे।

कभी पाकिस्तान क्रिकेट और खासकर बल्लेबाजी की धुरी समझे जाने वाले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। पहले तो उन्हें एशिया कप और त्रिपक्षीय श्रृंखला के लिए 17 सदस्यों वाले स्क्वाड में जगह नहीं मिली और अब पीसीबी ने उन्हें एक और तगड़ा झटका दिया है। दोनों को ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में डिमोट कर दिया गया है। दोनों पहले ए कैटिगरी में रखे गए थे लेकिन 2025/26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उन्हें बी कैटिगरी में रखा गया है।

पिछले साल जून में बाबर और रिजवान दोनों को पीसीबी ने अपने टी20 सेटअप का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुए वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था लेकिन उसमें खराब प्रदर्शन की दोनों पर गाज ऐसी पड़ी कि वे टीम से ही बाहर हो गए। इस साल दोनों को बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं मिली। आने वाले एशिया कप में भी दोनों नहीं दिखेंगे।

अब ताजा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उनके डिमोशन से दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर भी अटकलें लगने लगेंगी। तनवीर अहमद जैसे पूर्व क्रिकेटर तो पहले ही उनके स्वाभिमान को ललकारते हुए संन्यास की सलाह दे चुके हैं। अहमद ने कहा था कि अगर बाबर और रिजवान को लगता है कि उनकी बेइज्जती की गई है तो दोनों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को 30 जून 2026 तक के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान किया। लिस्ट में कुल 30 खिलाड़ी हैं जिनमें 12 पहली बार शामिल किए गए हैं। पिछले साल लिस्ट में 27 खिलाड़ी थे। इस बार कैटिगरी ए में एक भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। बी, सी और डी तीनों ही कैटिगरी में 10-10 खिलाड़ियों को रखा गया है। 9 खिलाड़ी अपने पिछले कैटिगरी पोजिशन को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं।

कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2025/26 में शामिल खिलाड़ी कैटिगरी बी- अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खाब, शाहीन शाह अफरीदी ( 10 खिलाड़ी)

कैटिगरी सी - अब्दुल्लाह शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, सज्जान खान, सौद शकील ( 10 खिलाड़ी)