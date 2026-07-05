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बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान, PCB ने किया स्क्वॉड का ऐलान

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं। पीसीबी ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरों के लिए टेस्ट स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। पूर्व कप्तान शान मसूद कप्तानी छिनने के बाद दोनों टीमों में हैं।

बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान, PCB ने किया स्क्वॉड का ऐलान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आगामी वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरों के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। शान मसूद को बर्खास्त कर बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। करीब तीन साल पहले नियुक्त हुए मसूद ने 16 टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी की और उनमें से 12 हारे। टेस्ट इतिहास में किसी भी कप्तान ने अपने पहले 16 टेस्ट में से 12 नहीं हारे हैं, और दस लोगों ने पाकिस्तान के लिए ज्यादा टेस्ट में कप्तानी की है, फिर भी सिर्फ मिस्बाह-उल-हक, जिन्होंने अपने 56 टेस्ट में से 19 हारे, ने मसूद से ज्यादा हार देखी हैं। मसूद ने अपने पिछले सात टेस्ट भी हारे हैं, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा हार है।

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बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 10 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 4 ड्रॉ रहे हैं। बाबर आजम का बतौर कप्तान टेस्ट में जीत का प्रतिशत 50 का रहा है।

पाकिस्तान 25 जुलाई से 6 अगस्त तक वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा, जिसके बाद 19 अगस्त से 13 सितंबर तक इंग्लैंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा।

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए 16 सदस्यों की टीम चुनी गई है, जबकि इंग्लैंड सीरीज के लिए 17 सदस्यों की टीम की घोषणा की गई है। सऊद शकील को इंग्लैंड सीरीज के लिए 17वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, बशर्ते वे फिट हों।

लेफ्ट-आर्म स्पिनर अली उस्मान, राइट-हैंडेड बैटर मुहम्मद अवैस जफर, राइट-आर्म फास्ट बॉलर उबैद शाह और विकेट-कीपर बैटर मुहम्मद गाजी गोरी टीम में अनकैप्ड खिलाड़ी हैं।

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वेस्टइंडीज सीरीज के लिए 16 सदस्यों वाली टीम

बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अज़ान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेट-कीपर), मोहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी घोरी (विकेट-कीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह

इंग्लैंड सीरीज के लिए 17 सदस्यों वाली टीम

बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अज़ान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेट-कीपर), मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी घोरी (विकेट-कीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील (फिटनेस पर निर्भर), शान मसूद और उबैद शाह

वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल:

25-29 जुलाई – पहला टेस्ट, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी, तारूबा

2-6 अगस्त – दूसरा टेस्ट, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ़ स्पेन, पोर्ट ऑफ़ स्पेन

इंग्लैंड सीरीज़ का शेड्यूल:

19-23 अगस्त – पहला टेस्ट, लीड्स

27-31 अगस्त – दूसरा टेस्ट, लॉर्ड्स

9-13 सितंबर – तीसरा टेस्ट, बर्मिंघम

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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