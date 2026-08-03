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रोहित शर्मा से पहले बाबर आजम ने हासिल किया ये मुकाम, कोहली-धोनी टॉप-10 में; बतौर कप्तान सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बाबर आजम बतौर कप्तान 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 24वें प्लेयर बने हैं। रोहित शर्मा का यह सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी भी फॉर्मेट में कप्तान नहीं है। धोनी-कोहली यहां टॉप-10 में मौजूद हैं।

Most International Matches As Captain
विराट कोहली, बाबर आजम और रोहित शर्मा

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर कप्तान अपना 150वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पाकिस्तान के मात्र तीसरे कप्तान बने हैं। पाकिस्तान के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान के नाम है। उन्होंन 187 मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की है। वहीं मिस्बाह उल हक 151 मैचों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच में कप्तानी करने वाले दुनिया के 24वें कप्तान बने हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मात्र 8 मैचों से इस उपलब्धि को हासिल करने से चूक गए। उनका यह सपना अब किसी भी हाल में पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान नहीं हैं। रोहित शर्मा ने 142 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। उनकी अगुवाई में भारत 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है।

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एमएस धोनी नंबर-1, विराट कोहली टॉप-10 में

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले टॉप-10 खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो यहां पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी पहले पायदान पर नजर आते हैं। माही ने 332 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिसमें भारत 178 मैच जीता है। धोनी का बतौर कप्तान जीत का प्रतिशत 53.61 का रहा है, जो लाजवाब है।

वहीं दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग है, जिन्होंने 324 मैचों में कंगारु टीम को लीड किया है। पोंटिंग का जीत का प्रतिशत एमएस धोनी से काफी बेहतर 67.9 का है। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 वर्ल्ड कप समेत कई आईसीसी ट्रॉफी उठाई है।

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पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टॉप-10 में मौजूद हैं। उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी 213 मैचों में की है, जिसमें भारत 135 मैच जीता है तो 60 हारा है। उनका जीत का प्रतिशत 63.38 का रहा। वह लिस्ट में 8वें पायदान पर है।

एक और भारतीय कप्तान जो टॉप-10 में मौजूद है, वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन। इस पूर्व कप्तान ने विराट कोहली से अधिक 221 मैचों में टीम इंडिया की अगुवाई की है, जिसमें भारत 104 मैच जीता।

दिग्गज कप्तानों की इस लिस्ट में ग्रीम स्मिथ, स्टीफन फ्लेमिंग, एलन बॉर्डर, केन विलियमसन और इयोन मोर्गन जैसे सितारे भी मौजूद हैं।

एमएस धोनी332
रिकी पोंटिंग324
स्टीफन फ्लेमिंग303
ग्रीम स्मिथ286
एलन बॉर्डर271
अर्जुन राणतुंगा249
मोहम्मद अजहरुद्दीन221
विराट कोहली213
केन विलियमसन206
ईयोन मोर्गन198
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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