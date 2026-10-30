अजमतुल्लाह उमरजई का ऐतिहासिक कारनामा, 5/4 था अफगानिस्तान फिर शतक जड़ बनाया हैरतअंगेज रिकॉर्ड
अफगानिस्तान के हरफनमौला अजमतुल्लाह उमरजई ने उस समय इतिहास रचा, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए शतक जड़ा। वह फुल मेंबर टीमों में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने।
अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टी20 क्या कमाल का रहा। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने महज 5 रन पर 4 विकेट खो दिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। देखते ही देखते 38 के स्कोर पर अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। मगर इसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई का जो तूफान आया उसकी पूरी दुनिया कायल हो गई। इस मैच में नंबर-6 पर बैटिंग करने उतरे इस हरफनमौला ने ना सिर्फ टीम को मुश्किल स्थिति से निकाला बल्कि शतक जड़ एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
अजमतुल्लाह उमरजई का नया रिकॉर्ड
अजमतुल्ला ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I में 50 गेंदों पर 5 चौकों और 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 116 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दम पर वह अपनी टीम को 200 के पार ले जाने में कामयाब रहे। निर्धारित 20 ओवर में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के सामने 222 रनों का मुश्किल टारगेट रखा, ऐसा तब हुआ जब लग रहा था कि अफगानिस्तान की पूरी टीम 100 रन के अंदर ही सिमट जाएगी।
अजमतुल्लाह उमरजई इसी के साथ फुल मेंबर टीमों में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए शतक लगाने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। जी हां, इससे पहले यह कारनामा और कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया है। पिछला हाईएस्ट स्कोर भी अफगानिस्तान के बल्लेबाज के नाम ही दर्ज था। मोहम्मद नबी ने आयरलैंड के खिलाफ 2017 में 89 रनों की पारी खेली थी।
नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा T20I स्कोर (फुल मेंबर टीम)
116 - अजमतुल्लाह उमरजई (v ZIM, 2026)*
89 - मोहम्मद नबी (v IRE, 2017)
87 - सैम बिलिंग्स (v WI, 2019)
85* - कैमरन व्हाइट (v SL, 2010)
85* - डेविड मिलर (v PAK, 2021)
जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को दी कड़ी टक्कर
222 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने अफगानिस्तान को जबरदस्त टक्कर दी। कप्तान सिकंदर रजा के दम पर जिम्बाब्वे ने भी इस मैच में 200 रन का आंकड़ा पार किया, मगर वह जीत की रेखा पार नहीं कर पाए। सिकंदर रजा ने 56 गेंदों पर 5 चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 106 रन बनाए, मगर दूसरे छोर से मदद ना मिलने की वजह से वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए। अफगानिस्तान ने इस मैच को 19 रनों से जीता। अफगानिस्तान ने मैच के साथ-साथ सीरीज को भी अपने नाम किया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें