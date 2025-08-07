Ayush Doseja century goes in vain as Purani Dilli 6 won by 15 runs against West Delhi Lions आयुष दोसेजा का शतक गया बेकार, पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली को 15 रनों से हराया, Cricket Hindi News - Hindustan
आयुष दोसेजा का शतक गया बेकार, पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली को 15 रनों से हराया

आयुष दोसेजा की शतकीय पारी के बावजूद वेस्ट दिल्ली की टीम दिल्ली प्रीमियर लीग में पुरानी दिल्ली 6 से 15 रनों से हार गई। पुरानी दिल्ली की टूर्नामेंट में ये पहली जीत है।

पुरानी दिल्ली 6 ने गुरुवार को दिल्ली प्रीमियर लीग में पश्चिम दिल्ली लॉयंस को 15 रनों से हरा दिया। पुरानी दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। वेस्ट दिल्ली लॉयंस की टीम 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयुष दोसेजा की शतकीय पारी के बावजूद 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी।

187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पश्चिम दिल्ली लॉयंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 13 रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। अंकित राजेश (शून्य) कृषि यादव (12) पर आउट हुये। इसके बाद आयुष दोसेजा ने नमन तिवारी के साथ तीसरे विकेट लिए 51 रन जोड़े। आठवें ओवर में प्रदीप परासर ने नमन तिवारी (पांच) को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान नीतिश राणा ने भी दोसेजा के साथ चौथे विकेट के लिए 48 रन जोड़े। नीतिश राणा 15 रन बनाकर आउट हुये।17वें ओवर में आयुष दोसेजा के आउट होने पर पश्चिम दिल्ली लॉयंस के मैच जीतने की उम्मीद को बड़ा झटका लगा।

आयुष दोसेजा ने 54 गेंदों में 10 चौके और पांच छक्के लगाते हुए 101 रनों शतकीय की पारी खेली। तिशांत डाबला 10 रन बनाकर आउट हुये। पश्चिम दिल्ली लॉयंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 171 रन ही बना सकी और 15 रनों से मुकाबला हार गई।

इससे पहले पश्चिम दिल्ली लॉयंस ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। आज यहां समर्थ सेठ 36 गेंदों में (52) और देव लाकरा 31 गेंदों में (47) की पारियों के दम पर पुरानी दिल्ली 6 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 186 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

पुरानी दिल्ली 6 के लिये आरुष मल्होत्रा ने आठ गेंदों में (21), एकांश दोबाल 11 गेंदों में (20), कप्तान वंश बेदी (19) तथा ललित यादव ने 10 रनों का योगदान दिया। वेस्ट दिल्ली लॉयन की ओर से शुभम दुबे ने दो विकेट लिये। भगवान सिंह, अनिरुद्ध चौधरी और ऋतिक शौकीन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

