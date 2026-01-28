रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी नहीं करेंगे आयुष बदोनी, टी20 वर्ल्ड कप से पहले मिली ये खुशखबरी

संक्षेप: Ayush Badoni India A Team: आयुष बदोनी मुंबई के खिलाफ रणजी मैच में दिल्ली की कप्तानी नहीं करेंगे। युवा बल्लेबाज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक खुशखबरी मिली है।

दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी और बल्लेबाज प्रियांश आर्य को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभ्यास मैचों के लिए भारत ‘ए’ टीम में शामिल किया गया है, जिससे वे गुरुवार से मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी मैच का हिस्सा नहीं होंगे। ‘एमसीए-बीकेसी’ मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में आयुष दोसेजा दिल्ली की कप्तानी करेंगे।

भारत ‘ए’ टीम दो फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद वह बेंगलुरु रवाना होगी, जहां वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नामीबिया से भिड़ेगी। बडोनी को इसी महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था। वह हालांकि प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सके थे।

दिल्ली की रणजी टीम: आयुष दोसेजा (कप्तान), सनत सांगवान, वैभव कांडपाल, सुमित माथुर, प्रणव राजवंशी, सिद्धांत शर्मा, ध्रुव कौशिक, राहुल डागर, अनुज रावत (विकेटकीपर), दिविज मेहरा, आर्यन राणा, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा, राहुल चौधरी।

वहीं, यशस्वी जायसवाल को दिल्ली के खिलाफ मुंबई के आखिरी रणजी ट्रॉफी लीग मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह भारतीय सलामी बल्लेबाज चुन-चुनकर मुकाबले खेल रहा था और टीम चुनने के लिए होने वाली बैठक से पहले अक्सर कोई जवाब नहीं (नॉन-रिस्पॉन्सिव रहता) देता था। यह मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के अधिकारी ने पीटीआई को बताया। जायसवाल उस भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज खेल रही है और न ही वह अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम में शामिल हैं।