Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ayush Badoni will not captain Delhi in Ranji Trophy this good news came ahead of the T20 World Cup 2026
रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी नहीं करेंगे आयुष बदोनी, टी20 वर्ल्ड कप से पहले मिली ये खुशखबरी

Ayush Badoni India A Team: आयुष बदोनी मुंबई के खिलाफ रणजी मैच में दिल्ली की कप्तानी नहीं करेंगे। युवा बल्लेबाज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक खुशखबरी मिली है।

Jan 28, 2026 05:54 pm ISTBhasha
दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी और बल्लेबाज प्रियांश आर्य को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभ्यास मैचों के लिए भारत ‘ए’ टीम में शामिल किया गया है, जिससे वे गुरुवार से मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी मैच का हिस्सा नहीं होंगे। ‘एमसीए-बीकेसी’ मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में आयुष दोसेजा दिल्ली की कप्तानी करेंगे।

भारत ‘ए’ टीम दो फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद वह बेंगलुरु रवाना होगी, जहां वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नामीबिया से भिड़ेगी। बडोनी को इसी महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था। वह हालांकि प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सके थे।

दिल्ली की रणजी टीम: आयुष दोसेजा (कप्तान), सनत सांगवान, वैभव कांडपाल, सुमित माथुर, प्रणव राजवंशी, सिद्धांत शर्मा, ध्रुव कौशिक, राहुल डागर, अनुज रावत (विकेटकीपर), दिविज मेहरा, आर्यन राणा, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा, राहुल चौधरी।

वहीं, यशस्वी जायसवाल को दिल्ली के खिलाफ मुंबई के आखिरी रणजी ट्रॉफी लीग मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह भारतीय सलामी बल्लेबाज चुन-चुनकर मुकाबले खेल रहा था और टीम चुनने के लिए होने वाली बैठक से पहले अक्सर कोई जवाब नहीं (नॉन-रिस्पॉन्सिव रहता) देता था। यह मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के अधिकारी ने पीटीआई को बताया। जायसवाल उस भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज खेल रही है और न ही वह अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम में शामिल हैं।

मुंबई की रणजी टीम: सिद्धेश लाड (कप्तान), मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, सुवेद पारकर, सरफराज खान, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, हिमांशु सिंह, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा।

T20 World Cup 2026 Ranji Trophy Delhi
