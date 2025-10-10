रणजी ट्रॉफी में बडोनी करेंगे दिल्ली की कप्तानी, नीतीश राणा की वापसी; देखें 24 प्लेयर की पूरी लिस्ट

हैदराबाद के खिलाफ 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए दिल्ली ने 24 सदस्यों वाले स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आयुष बडोनी कप्तान बनाए गए हैं और यश ढुल उपकप्तान। टीम में नीतीश राणा और प्रियांश आर्य की भी वापसी हुई है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की चयन समिति ने नीतीश राणा को भी टीम में शामिल किया है। राणा उत्तर प्रदेश के साथ कुछ समय तक खेलने के बाद दिल्ली की टीम में वापस आ गए हैं।

डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने पीटीआई को बताया, ‘‘चयनकर्ताओं ने 24 खिलाड़ियों को इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्रत्येक मैच में चयन के लिए एक बड़ा पूल हमेशा उपलब्ध रहता है। जब हम दिल्ली में घरेलू मैच खेलेंगे, तो हम इसे घटाकर 15 कर देंगे।’’

राणा की वापसी पर शर्मा ने कहा, ‘‘वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और चयनकर्ता उन्हें परखना चाहते थे। अगले मैच में हम ऋषभ पंत के खेलने की उम्मीद कर रहे हैं।"

बैठक में चयनकर्ता यशपाल सिंह, के. भास्कर पिल्लई और मनु नायर के साथ-साथ मुख्य कोच सरनदीप सिंह, सीएसी सदस्य सुरिंदर खन्ना और डीडीसीए के अधिकारी अशोक शर्मा (सचिव) और अमित ग्रोवर (संयुक्त सचिव) भी शामिल हुए।