आयुष बडोनी ने रणजी ट्रॉफी में ठोकी लगातार दूसरी डबल सेंचुरी, की विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी
आयुष बदोनी ने रणजी ट्रॉफी में लगातार दूसरी डबल सेंचुरी ठोक कमाल कर दिया है। यह उनकी लगातार दूसरी पारी में डबल सेंचुरी है। इससे पहले उन्होंने गुजरात के खिलाफ पिछली पारी में ये कमाल किया था।
दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी ने झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में डबल सेंचुरी ठोक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह लगातार दूसरी फर्स्ट क्लास पारी में उनकी डबल सेंचुरी है। उन्होंने इससे पहले गुजरात के खिलाफ हुए मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था। लगातार दो पारियों में दो फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी लगाकर आयुष बदोनी ने विराट कोहली और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई खिलाड़ियों ने लगातार दो पारियों में दोहरा शतक लगाया है, मगर आज तक लगातार तीन पारियों में ये कमाल कोई नहीं कर पाया है।
JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए, बदोनी ने एक बार फिर दिल्ली की बैटिंग को लीड किया और दूसरे दिन के खेल में सिर्फ 216 गेंदों में 28 चौकों और तीन छक्कों की मदद से अपना डबल सेंचुरी पूरा किया।
26 साल के बदोनी उन कुछ भारतीयों में शामिल हो गए जिन्होंने लगातार फर्स्ट क्लास इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाई हैं। पिछले हफ्ते पालम के एयर फोर्स ग्राउंड में दिल्ली के पहले होम गेम में, बदोनी ने गुजरात के खिलाफ 217 रन का करियर का बेस्ट स्कोर बनाया था।
कोहली-गंभीर के क्लब में शामिल आयुष बदोनी
बदोनी दिल्ली के महान बल्लेबाज गौतम गंभीर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इतनी ही पारियों में दो डबल सेंचुरी बनाई हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज ने यह उपलब्धि दो बार से ज्यादा हासिल नहीं की है। कुल मिलाकर, बदोनी इस फॉर्मेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 21वें भारतीय हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय केएस रणजीतसिंहजी थे, जिनके नाम पर मशहूर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया था।
लगातार दो इनिंग्स में दो फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी लगाने वाले इंडियन बैट्समैन
केएस रंजीतसिंहजी – 1900 और 1901
नवाब पटौदी – 1933
विजय मर्चेंट – 1941/42 और 1944/45
रूसी मोदी – 1944/45
दिलीप वेंगसरकर – 1979/80
अरुण लाल – 1986/87
डब्ल्यूवी रमन – 1988/89
सुरेंद्र भावे – 1991/92
विनोद कांबली – 1992/93
पंकज धर्माणी – 1999/00
गौतम गंभीर – 2001/02
वेंगोपाल राव – 2003-04
संग्राम सिंह – 2008/09
पारस डोगरा – 2015-16
विराट कोहली – 2017-18
मिलिंद कुमार – 2018-19
सरफराज खान – 2019-20
एन जगदीशन – 2023-24
अग्नि चोपड़ा – 2024-25
स्नेहल कौथंकर – 2024-25
आयुष बडोनी* – 2026-27
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें