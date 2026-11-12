अक्षर पटेल छोड़ना चाहते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी? ऋषभ पंत-केएल राहुल अगले दावेदार
IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने पद छोड़ने की इच्छा जताई है। उनकी अगुवाई में डीसी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऋषभ पंत और केएल राहुल कप्तानी के अगले दावेदार हैं।
IPL 2027 मिन ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स के सामने कप्तान को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अक्षर पटेल कप्तानी के पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं, हालांकि फ्रेंचाइजी उन्हें समझाने में लगी है। अगर अक्षर पटेल फिर भी अपने फैसले पर अड़े रहते हैं तो डीसी के पास ऋषभ पंत और केएल राहुल के रूप में दो बेहतरीन विकल्प होंगे। पंत और राहुल दोनों अनुभवी आईपीएल कप्तान हैं। लखनऊ सुपर जाएंट्स से रिलीज होकर दोनों खिलाड़ी दिल्ली की टीम में आए हैं।
सूत्रों ने कहा कि फ्रेंचाइजी अक्षर को कप्तान बनाने से मना नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें यह काम जारी रखने के लिए मनाने में काफी मेहनत लग सकती है। कैपिटल्स पिछले दो सीजन में प्ले-ऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। जबकि वे 2025 में टॉप-4 के करीब थे, मगर पिछले सीजन 6ठे पायदान पर रहे। अक्षर का बतौर प्लेयर भी पिछला सीजन खराब रहा था, उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 173 रन बनाए और 11 विकेट लिए।
सूत्र ने बताया, “अक्षर कप्तान बने रहने में बहुत हिचकिचा रहे हैं। मैनेजमेंट उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। अक्षर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत जरूरी हैं। कैपिटल्स ने इस सीज़न में कई अच्छे ट्रेड ऑफर ठुकरा दिए हैं। मैनेजमेंट ने ऑक्शन होने तक कप्तान को फाइनल करने से रोक दिया है।”
दिल्ली कैपिटल्स के पास ऋषभ पंत और केएल राहुल के रूप में दो अनुभवी कप्तान है। पंत को इसी साल डीसी ने एलएसजी से ट्रेड किया है। वह पहले भी दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं। वहीं राहुल ने पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स जैसी फ्रेंचाइजी की अगुवाई की है।
उन्होंने आगे कहा “पंत कप्तानी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते। राहुल ने भी अभी तक कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगर अक्षर अपने फैसले पर अड़े रहते हैं तो मैनेजमेंट को उनसे बात करनी होगी।”
सूत्रों ने यह भी कन्फर्म किया है कि फ्रेंचाइजी इस समय किसी खिलाड़ी को ट्रेड करने के बारे में नहीं सोच रही है। मैनेजमेंट इस समय मिडिल ऑर्डर से खुश है। उन्हें ऑक्शन में शॉपिंग करके बॉलिंग अटैक को मजबूत करना होगा, जिसमें कुलदीप यादव के LSG में ट्रेड होने के बाद कमी आई है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें