शुभमन गिल या वॉशिंगटन सुंदर नहीं, तूफानी प्रदर्शन के लिए इन्हें मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड
शुभमन गिल या वॉशिंगटन सुंदर नहीं, बल्कि तूफानी प्रदर्शन के लिए किसी और को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। ये कोई और नहीं, बल्कि भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल हैं, जिन्होंने पहले गेंद से और फिर बल्ले से कहर बरपाया।
आखिरकार यूके के दौरे पर टीम इंडिया को पहली जीत नसीब हो ही गई। टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें 2-0 से हार झेली थी, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यूके टूर पर भारत खाली हाथ था, लेकिन मंगलवार 14 जुलाई को भारत यहां पहली जीत मिली। इस जीत के हीरो वैसे तो शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर भी थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड किसी और को मिला।
इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए तूफानी प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पहले तो इस मैच में उन्होंने गेंद से अपनी करामात दिखाई और फिर जरूरत पड़ने पर अपने बल्ले की धार भी अंग्रेजों को दिखाई। इस मैच में कप्तान शुभमन गिल और दूसरे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अक्षर पटेल के हरफनमौला प्रदर्शन के आगे दोनों के प्रदर्शन फीके लगेंगे।
गेंद और बल्ले से अक्षर ने किया प्रदर्शन
अक्षर पटेल ने 9.5 ओवर में 62 रन जरूर खर्च किए, लेकिन 4 विकेट भी निकाले। इसमें लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और जोश टंग के विकेट शामिल हैं। हालांकि, पारी के आखिर में जाकर उन्हें ये सफलताएं मिलीं, लेकिन इन्हीं विकेटों के चलते इंग्लैंड को अच्छी फिनिश नहीं मिली। वहीं, जब बल्लेबाजी की बात आई तो मैच थोड़ा फंस गया था, लेकिन अक्षर ने 52 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 57 रनों की पारी खेली। इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला।
टीम इंडिया के लिए इस मैच में रिटायर्ड हर्ट होकर लौटे शुभमन गिल ने 80 रन बनाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे और बाद में बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 52 रन उन्होंने बनाए। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 76 रनों की पारी खेली, जबकि 68 रन लियाम डॉसन ने बनाए, लेकिन अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस के आगे सभी बौने नजर आए। अक्षर पटेल के लिए टी20 सीरीज अच्छी नहीं रही थी, लेकिन वनडे सीरीज की शुरुआत उन्होंने अच्छे अंदाज में की है, जो कि टीम इंडिया के लिए भी एक अच्छा संकेत है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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