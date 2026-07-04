अक्षर पटेल ने रचा इतिहास, टी-20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने
अक्षर पटेल ने भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले में इतिहास रच दिया है। वे हैरी ब्रुक का विकेट लेने के साथ ही भारत के पहले स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल किए हैं। साथ ही वे इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले भारत के चौथे गेंदबाज भी बने हैं।
भारत और इंग्लैंड के बीच मेनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अक्षर पटेल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का विकेट लेने के साथ ही इतिहास में वो उपलब्धि हासिल की, जो आज तक कोई भी भारतीय स्पिनर हासिल नहीं कर सका है। अक्षर पटेल अब भारत के 100 विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बन गए हैं। साथ ही वे ओवरऑल चौथे भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छुआ है। अक्षर पटेल भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर युजवेंद्र चहल का नाम है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 96 विकेट इस फॉर्मेट में लिए हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ओवरऑल (स्पिन या तेज) गेंदबाजों की सूची में पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह नहीं, अर्शदीप सिंह का नाम है। अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 133 विकेट लिए हैं और चोटी पर मौजूद हैं। वे बुमराह से 12 विकेट आगे हैं। जसप्रीत बुमराह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। उन्होंने अब तक कुल 121 विकेट हासिल किए हैं। वहीं, हार्दिक पांड्या ने अब तक इस फॉर्मेट में कुल 114 विकेट लिए हैं। अब अक्षर पटेल भी भारत के लिए टी-20I में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अब तक 100 विकेट लिए हैं। सूची में पांचवें नंबर पर युजवेंद्र चहल का नाम है, जिन्होंने कुल 96 विकेट हासिल किए हैं।
टी-20I में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज
1. अर्शदीप सिंह- 133 विकेट
2. जसप्रीत बुमराह- 121 विकेट
3. हार्दिक पांड्या- 114 विकेट
4. अक्षर पटेल- 100 विकेट
5. युजवेंद्र चहल- 96 विकेट
मैच की बात करें तो शनिवार, 4 जुलाई को मेनचेस्टर में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए हैं और इंग्लैंड को 191 रनों का लक्ष्य दिया है। हालांकि, इंग्लैंड इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा रही है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें लेग साइड की गेंद पर स्वीप मारने के चक्कर में विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया और अपने 100 विकेट पूरे करने के साथ इंडिया की उम्मीदों को भी और बढ़ाया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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