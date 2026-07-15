अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने
अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में कमाल का प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द मैच जीता। वह इसी के साथ रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के खास क्लब में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।
अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। एजबेस्टन में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट लेने के साथ 57 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इस हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। अक्षर पटेल इसी के साथ इंग्लैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट टेस्ट, टी20 और वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारत के पहले हरफनमौला खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां, उनसे पहले इस लिस्ट में तीन और खिलाड़ियों का नाम शामिल है, मगर वह तीनों ही सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हीरो हैं।
अक्षर पटेल से पहले पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव इंग्लैंड के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट में POTM अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय
रोहित शर्मा
जसप्रीत बुमराह
कुलदीप यादव
अक्षर पटेल
कैसा रहा IND vs ENG मैच?
259 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिला थी। टीम इंडिया के दो स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। रोहित ने 11 तो विराट कोहली ने 5 रन बनाए थे। भारत का स्कोर एक समय पर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। हालांकि गिल चोट से काफी परेशान दिख रहे थे जिस वजह से उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।
गिल के आउट होते ही श्रेयस अय्यर भी रन आउट हो गए थे। वहीं भरोसेमंद केएल राहुल भी जल्द पवेलियन लौट गए। अय्यर ने 35, गिल ने 80 तो केएल राहुल ने 1 रन बनाया।
अचानक जब भारतीय पारी लड़खड़ाई तो टीम इंडिया मुश्किल में पड़ गई। भारत के पास अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे ही थी। टी20 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। मगर फॉर्मेट बदलते ही अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के रंग बदल गए। अक्षर ने 57 तो सुंदर ने 52 रनों की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिलाई।
इससे पहले इंग्लैंड ने जो रूट (76) और लियाम डॉसन (68) की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर 259 रन बोर्ड पर लगाए थे। 80/5 विकेट खोन के बाद इंग्लैंड के लिए यह स्कोर काफी अच्छा था, हालांकि उनके गेंदबाज इसे डिफेंड करने में नाकामयाब रहे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें