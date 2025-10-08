Avoid humiliation keep dignity intact ex cricketer Manoj Tiwary requests Rohit Sharma to retire from ODI too अपमान से बचिए, गरिमा बचाइए; पूर्व क्रिकेटर की रोहित शर्मा को ODI से संन्यास की सलाह, Cricket Hindi News - Hindustan
अपमान से बचिए, गरिमा बचाइए; पूर्व क्रिकेटर की रोहित शर्मा को ODI से संन्यास की सलाह

पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बीसीसीआई पर रोहित शर्मा के अपमान का आरोप लगाते हुए हिटमैन को ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे से भी संन्यास की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दो आईसीसी खिताब दिलाने वाला कप्तान इस तरह के सलूक का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि रोहित को गरिमा बचाने के लिए संन्यास ले लेनी चाहिए।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 03:24 PM
वाइट बॉल के पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में तीनों में ही टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने वाले और 2 में चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में उनकी अगुआई में टीम अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंची थी लेकिन दुर्भाग्य से उसमें हार गई थी। उसके बाद 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अजेय रहते हुए खिताब जीता था। फिर 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजेय रहते हुए खिताब जीता था। इस वजह से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने का फैसला कुछ पूर्व क्रिकेटरों को नहीं पच रहा। मनोज तिवारी ने तो हिटमैन को सलाह दी है कि वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे से संन्यास ले लें।

रोहित शर्मा साढ़े 38 वर्ष के हो चुके हैं। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। उनके वनडे फॉर्मेट में खेलना जारी रखने को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से जोड़कर देखा जा रहा है कि वह 2023 की कसर को उसमें पूरा करना चाहते हैं। हालांकि वह अगले वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं, उन्हें टीम में रखा जाएगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। इस बीच पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने उनसे गुजारिश की है कि वह बीसीसीआई के इस तरह के रवैये को और न झेलें और वनडे से रिटायरमेंट ले लें।

मनोज तिवारी ने बीसीसीआई पर रोहित शर्मा के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अब आगे सिर्फ बढ़ेगा ही। भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक का और ज्यादा अपमान हो, उससे अच्छा है कि वह इस बेइज्जती को ही टाल दें।

मनोज तिवारी ने क्रिकट्रैकर से कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह (रोहित शर्मा) वाकई उनके प्लान में हैं। अब सबकुछ उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर मैं रोहित शर्मा होता तो मैं इसके बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचता। उनके जैसा खिलाड़ी इस तरह का अपमान डिजर्व नहीं करता।'

तिवारी ने कहा, ‘उन्होंने सिर्फ एक नहीं, दो आईसीसी ट्रॉफी जीती। वह वनडे वर्ल्ड कप में भी इसके बहुत करीब पहुंचे थे, कप्तान और खिलाड़ी दोनों के तौर पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और ये मत भूलिए कि उनके नाम आईपीएल की 5 ट्रॉफियां हैं। इन सबके बाद भी उनके साथ ऐसा सलूक ठीक नहीं है।’

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानता कि इस तरह से अनादर किए जाने के बाद उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इससे पहले कि वे उन्हें बाहर करेंगे, बेहतर यह होगा कि वह खुद ही हट जाएं। कम से कम इस तरह वह अपनी गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं।’

टीम इंडिया इस महीने वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही है। 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए जो भारतीय टीम घोषित की गई है, उसमें रोहित शर्मा को जगह तो मिली है लेकिन उनसे कप्तानी छिन गई है। उनकी जगह पर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को वनडे की भी बागडोर सौंपी गई है। ऐसा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए किया गया है। टीम में विराट कोहली को भी जगह मिली है। रोहित और कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे।

