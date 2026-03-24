घमंड से बचें और विनम्रता बनाए रखें, RCB क्रिकेट डायरेक्टर ने खिलाड़ियों से क्यों की ये खास अपील?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने मंगलवार को खिलाड़ियों से अपील की कि वे बीते सत्र में मिली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की पहली ट्रॉफी के बाद अहंकार से बचें और नए सत्र में विनम्रता बनाए रखें।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने मंगलवार को खिलाड़ियों से अपील की कि वे बीते सत्र में मिली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की पहली ट्रॉफी के बाद अहंकार से बचें और नए सत्र में विनम्रता बनाए रखें। आरसीबी ने 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था।
बोबाट ने सत्र-पूर्व प्रेस वार्ता में कहा, “यह एक नया अभियान है। पिछले साल हम 17 साल के बोझ के साथ नहीं थे और इस साल हमें एक साल की सफलता के अहंकार के साथ भी नहीं चलना है। हमें विनम्रता के साथ शुरुआत करनी होगी।” उन्होंने कहा, "पहली ट्रॉफी जीतना अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि हम भविष्य की ओर देख सकते हैं। अब हमें इस तरह के सवालों का जवाब ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद है कि हम अपने सामने मौजूद चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।"
बोबाट ने आरसीबी के लंबे समय तक खिताब न जीत पाने को 'श्राप' के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खिलाड़ी बदलते रहते हैं, इसलिए हर कोई उस लंबे इंतजार के बोझ को समान रूप से महसूस नहीं करता। उन्होंने कहा, “मैं इसे बदकिस्मती नहीं कहूंगा। फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत ही अस्थिर होता है और खिलाड़ी आते-जाते रहते हैं। भले ही हमारे प्रशंसक और फ्रेंचाइजी 17 सालों से उस बहुप्रतीक्षित ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हों, लेकिन इसमें शामिल सभी लोगों का नजरिया ऐसा नहीं है।” उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, अगर मैं खुद को देखूं तो यह आरसीबी के साथ मेरा सिर्फ दूसरा सत्र था। मुझे इस बात का एहसास है कि हमने इतने सालों से ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उस बोझ को अपने ऊपर नहीं ले रहा था। इसलिए मुझमें नई ऊर्जा और उम्मीद है। यही बात टीम के अधिकांश खिलाड़ियों पर भी लागू होती है।"
उन्होंने हालांकि टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का उदाहरण देते हुए कहा कि 2008 से जुड़े होने के कारण उनके लिए यह जीत भावनात्मक थी। उन्होंने साथ ही एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों के योगदान को भी खास बताया। उन्होंने कहा, "विराट एक अनोखा उदाहरण हैं। जाहिर है, उन्होंने पूरा सफर तय किया है और कई सालों के उतार-चढ़ाव देखे हैं। इसलिए, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उस (2025) फाइनल के अंत में भावनाओं का एक बेहद भावुक क्षण था।"
बोबाट ने कहा, “और यह देखना वाकई बहुत खूबसूरत था। यह बहुत अच्छा था कि हम एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों के साथ उस पल को साझा कर सके। ये फ्रेंचाइजी के लिए बड़े और प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे हैं। मैं हालांकि इतना कहना चाहूंगा कि हर किसी ने इसे उसी तरह अनुभव नहीं किया होगा।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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