एवरेज, स्ट्राइक रेट बेमानी; हम समय और टी20 क्रिकेट से भी आगे रहना चाहते हैं: गौतम गंभीर

टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में टीम अब तक हर टी20 सीरीज में अजेय रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज के बाद गंभीर का जोश एकदम हाई है और वह अपने कार्यकाल के दौरान टीम के नए मंत्र के बारे में लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कैसे वह लीक से हटकर, परंपराओं से हटकर टीम को एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। टी20 में सफलता से उत्साहित गौतम गंभीर दावा कर रहे कि उनका फोकस इम्पैक्ट पर है यानी असर पर है न कि नंबर्स पर जैसे एवरेज और स्ट्राइक रेट पर। ये बात दीगर है कि टेस्ट क्रिकेट में कोच गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही साधारण है।

गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज से होम सीरीज में जीती है। न्यूजीलैंड से उसे घर में ही 0-3 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड से हारे। ऑस्ट्रेलिया से हारे। हां, टी20 इंटरनेशनल ने इज्जत जरूर बचा रखी है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से जीत के बाद बीसीसीआई वीडियो को दिए इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बड़ी-बड़ी बातें की है। उन्होंने कहा है कि रन मायने नहीं रखते, इम्पैक्ट मायने रखता है। नंबर्स मायने नहीं रखते। क्या स्ट्राइक रेट है, कितने का औसत है, ये सब बेमानी है।

गौतम गंभीर ने कहा कि 2024 टी20 वर्ल्ड में मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही उनका दृष्टिकोण नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि ओपनर्स का तो रोल डिफाइंड है लेकिन बाकी का बैटिंग ऑर्डर हमेशा बदलता रहेगा।

गंभीर ने कहा, 'जब मैंने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली उसके पहले दिन से ये विचारधारा रही है, श्रीलंका से लेकर अब तक ये रही है। ये बदली नहीं है। बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ओवररेटेड चीज हैं, सिवाय ओपनर्स के। दो ओपनर तो पर्मानेंट हैं लेकिन बाकी बदलते रहेंगे क्योंकि टी20 क्रिकेट में रनों की मात्रा मायने नहीं रखती- इम्पैक्ट मायने रखता है।'

गौतम गंभीर ने क्रिकेट को लेकर एक नया ही दृष्टिकोण और दर्शन रखा है जिसमें नंबर्स मायने ही नहीं रखते। उन्होंने कहा, 'हम एवरेज, स्ट्राइक रेट और इस तरह की चीजों के बारे में सोचते हुए नहीं खेलना चाहते। बात ये है कि कोई व्यक्ति किस स्थिति में कितना इम्पैक्ट पैदा कर सकता है।'