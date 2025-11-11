Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Average strike rate are meaningless we want to stay ahead of the times and ahead of T20 cricket as well Gautam Gambhir
एवरेज, स्ट्राइक रेट बेमानी; हम समय और टी20 क्रिकेट से भी आगे रहना चाहते हैं: गौतम गंभीर

एवरेज, स्ट्राइक रेट बेमानी; हम समय और टी20 क्रिकेट से भी आगे रहना चाहते हैं: गौतम गंभीर

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से जीत के बाद बीसीसीआई वीडियो को दिए इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बड़ी-बड़ी बातें की है। उन्होंने कहा है कि रन मायने नहीं रखते, इम्पैक्ट मायने रखता है। नंबर्स मायने नहीं रखते। क्या स्ट्राइक रेट है, कितने का औसत है, ये सब बेमानी है।

Tue, 11 Nov 2025 02:55 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में टीम अब तक हर टी20 सीरीज में अजेय रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज के बाद गंभीर का जोश एकदम हाई है और वह अपने कार्यकाल के दौरान टीम के नए मंत्र के बारे में लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कैसे वह लीक से हटकर, परंपराओं से हटकर टीम को एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। टी20 में सफलता से उत्साहित गौतम गंभीर दावा कर रहे कि उनका फोकस इम्पैक्ट पर है यानी असर पर है न कि नंबर्स पर जैसे एवरेज और स्ट्राइक रेट पर। ये बात दीगर है कि टेस्ट क्रिकेट में कोच गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही साधारण है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज से होम सीरीज में जीती है। न्यूजीलैंड से उसे घर में ही 0-3 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड से हारे। ऑस्ट्रेलिया से हारे। हां, टी20 इंटरनेशनल ने इज्जत जरूर बचा रखी है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से जीत के बाद बीसीसीआई वीडियो को दिए इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बड़ी-बड़ी बातें की है। उन्होंने कहा है कि रन मायने नहीं रखते, इम्पैक्ट मायने रखता है। नंबर्स मायने नहीं रखते। क्या स्ट्राइक रेट है, कितने का औसत है, ये सब बेमानी है।

गौतम गंभीर ने कहा कि 2024 टी20 वर्ल्ड में मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही उनका दृष्टिकोण नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि ओपनर्स का तो रोल डिफाइंड है लेकिन बाकी का बैटिंग ऑर्डर हमेशा बदलता रहेगा।

ये भी पढ़ें:अर्शदीप और कुलदीप यादव को प्लेइंग XI से बाहर रखने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

गंभीर ने कहा, 'जब मैंने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली उसके पहले दिन से ये विचारधारा रही है, श्रीलंका से लेकर अब तक ये रही है। ये बदली नहीं है। बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ओवररेटेड चीज हैं, सिवाय ओपनर्स के। दो ओपनर तो पर्मानेंट हैं लेकिन बाकी बदलते रहेंगे क्योंकि टी20 क्रिकेट में रनों की मात्रा मायने नहीं रखती- इम्पैक्ट मायने रखता है।'

गौतम गंभीर ने क्रिकेट को लेकर एक नया ही दृष्टिकोण और दर्शन रखा है जिसमें नंबर्स मायने ही नहीं रखते। उन्होंने कहा, 'हम एवरेज, स्ट्राइक रेट और इस तरह की चीजों के बारे में सोचते हुए नहीं खेलना चाहते। बात ये है कि कोई व्यक्ति किस स्थिति में कितना इम्पैक्ट पैदा कर सकता है।'

गौतम गंभीर ने कहा, 'समय के साथ टी20 क्रिकेट बदलेगा। हम कोच को भी बदलना होगा। हम टी20 क्रिकेट से आगे रहना चाहते हैं, हम समय से आगे रहना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन लड़कों ने खुद को ढाला है और भविष्य में भी खुद को ढालते हुए बढ़ते रहेंगे।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Gautam Gambhir
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |