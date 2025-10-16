कई बार सभी को थोड़ा बेवकूफ...जीत के बाद एलिसा हीली ने इन दो खिलाड़ियों की तारीफ की

Cricket Logo
संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने बांग्लादेश पर 10 विकेट की शानदार जीत के बाद लिचफील्ड और स्पिनर अलाना किंग के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। 

Thu, 16 Oct 2025 10:46 PMHimanshu Singh Bhasha
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने स्वीकार किया कि विकेट के पीछे उनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर था लेकिन अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से उन्होंने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ महिला विश्व कप मैच में अपनी टीम को 10 विकेट की शानदार जीत दिलाई। एलिसा ने सिर्फ 77 गेंद पर 20 चौकों की मदद से नाबाद 113 रन बनाए जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन का लक्ष्य सिर्फ 24.5 ओवर में हासिल कर लिया। उनकी सलामी जोड़ीदार फोएबे लिचफील्ड ने भी नाबाद 84 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 202 रन बनाए।

एलिसा ने अपना सातवां वनडे शतक लगाने के बाद कहा, ‘‘मैं शायद स्टंप के पीछे थोड़ी कमजोर थी। जो भी था, मैंने जितना हो सके बल्ले से उसकी भरपाई करने की कोशिश की। मुझे चुनौती पसंद है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बांग्लादेश की बल्लेबाजों को आउट करना मुश्किल साबित हुआ। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।

लिचफील्ड के बारे में एलिसा ने कहा, ‘‘वह मुझ पर से दबाव काफी कम कर देती है। जब दबाव कम होता है तो यह शानदार होता है। उम्मीद है कि इससे हम दोनों को विश्व कप के अंतिम चरण में आत्मविश्वास मिलेगा।’’ एलिसा ने एलेना किंग की भी तारीफ की जिन्हें बांग्लादेश की पारी के दौरान 18 रन देकर दो विकेट लेने के लिए मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने कहा, ‘‘वह कई बार सभी को थोड़ा बेवकूफ बना देती है। उसे हावी होते देखना शानदार था।’’

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने इस बात पर अफसोस जताया कि उनकी टीम बड़ी साझेदारियां नहीं बना पाई। सुल्ताना ने कहा, ‘‘हमने बहुत अच्छी शुरुआत की। पावरप्ले में एक विकेट गिरा। उसके बाद साझेदारियां बनाने में संघर्ष करना पड़ा। इन परिस्थितियों में हमें और रन बनाने चाहिए थे। एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसी का हमें नुकसान हुआ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दो स्ट्राइक गेंदबाजों की कमी खली। गेंदबाजों के लिए बुरा दिन। वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इससे बेहतर हैं।’’ श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच के बारे में सुल्ताना ने कहा, ‘‘हमें यहां से सीखना होगा। पिछले दो मैच में कई सकारात्मक बातें रही हैं।’’

