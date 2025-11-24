एशेज: पर्थ टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने उड़ाया प्रतिद्वंद्वी का मजाक, हेड को बताया 'इंग्लैंड का डैडी'

संक्षेप: प्रतिष्ठित एशेज सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को महज 2 दिन में हरा दिया। सीरीज ओपनर में बुरी तरह हार के बाद बेन स्टोक्स की अगुआई वाली मेहमान टीम बुरी तरह दबाव में होगी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के एक टेबलॉयड ने इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाते हुए ट्रेविस हेड को 'इंग्लैंड का डैडी' बताया है।

प्रतिष्ठित एशेज सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को महज 2 दिन में हरा दिया। सीरीज ओपनर में बुरी तरह हार के बाद बेन स्टोक्स की अगुआई वाली मेहमान टीम बुरी तरह दबाव में होगी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के एक टेबलॉयड ने इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाते हुए ट्रेविस हेड को 'इंग्लैंड का डैडी' बताया है। हेड ने पर्थ टेस्ट में तूफानी शतक जड़ा था और दूसरे ही दिन इंग्लैंड की हार की इबारत लिख दी थी।

ऑस्ट्रेलियाई टेबलॉयड 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन' ने अपने फ्रंट पेज पर ट्रेविस हेड की एक बड़ी सी तस्वीर छापी है। तस्वीर में हेड अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हैं जिसे वह गोद में लिए हुए हैं। इस तस्वीर के साथ अखबार ने बड़े अक्षरों में लिखा है- इंग्लैंड के डैडी।

एशेज सीरीज का पहला टेस्ट महज 2 दिन में खत्म हो गया था। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने पहली पारी में 172 रन पर ढेर हो गई थी। स्टार्क ने पारी में 7 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को सिर्फ 132 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पारी में 5 विकेट चटकाए थे। ब्राइडन कार्स ने 3 और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए।

इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 164 रन बनाए। इस पारी में मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके। इस तरह मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया को मैच की चौथी पारी में जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य मिला था। मैच की शुरुआती 3 पारियां जिस तरह बहुत ही सस्ते में निपटी थीं, उसे देखते हुए 205 रन का टारगेट आसान तो बिल्कुल नहीं था लेकिन ट्रेविस हेड कुछ अलग ही मूड में उतरे।