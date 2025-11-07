ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव वॉ ने सचिन तेंदुलकर नहीं, इस क्रिकेटर को बताया वनडे का GOAT

संक्षेप: स्टीव वॉ ने विराट कोहली को वनडे का सर्वकालिक महान खिलाड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि इस खिलाड़ी ने वनडे में बल्लेबाजी की एक नई परिभाषा गढ़ी है। उन्होंने किंग कोहली के साथ-साथ रोहित शर्मा को भी ओडीआई के सर्वकालिक महान खिलाड़ी में गिना, जिन्हें खेलते देखना शानदार होता है।

स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। वह अपने दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को वनडे फॉर्मेट में महानतम क्रिकेटर कौन लगता है? GOAT या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओडीआई क्रिकेटर कौन है? इस सवाल पर लोगों के मन में सबसे पहले जो नाम आएगा वो महान सचिन तेंदुलकर का होगा जो वनडे और टेस्ट दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन स्टीव वॉ ने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लिया। उन्होंने विराट कोहली को वनडे का महानतम खिलाड़ी बताया है।

वॉ ने किंग कोहली को ऐसा खिलाड़ी बताया है जिसने सीमित ओवर के क्रिकेट में बल्लेबाजी की एक नई ही परिभाषा गढ़ी। एक ऐसा खिलाड़ी जो पीढ़ियों में कोई एक होता है। कोहली के अलावा उन्होंने रोहित शर्मा को भी सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में बताया।

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में स्टीव वॉ ने कहा, ‘विराट कोहली और रोहित शर्मा 2 ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर हैं। विराट कोहली संभवतः वनडे का सर्वकालिक महान खिलाड़ी हैं। आप उन्हें हर जगह खेलते देखना चाहते हैं...लेकिन वे हर मैच नहीं खेल सकते।’

स्टीव वॉ ने आगे कहा, 'इन सर्वकालिक महान खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना हमेशा ही शानदार होता है। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी तो किसी पीढ़ी में एक बार पैदा होने वाला खिलाड़ी है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं।'