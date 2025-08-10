रिकी पोंटिंग ने कबूला, उन्हें पसंद है इंग्लैंड का ये अंदाज; आज तक किसी ऑस्ट्रेलियाई ने नहीं कही ये बात

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग ने बैजबॉल के लिए किया बड़ा कनफेशन किया है और कहा कि मुझे उनका खेलने का तरीका बहुत पसंद है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के खेलने की तारीफ रिकी पोंटिंग ने की है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने एक बात को पहली बार कबूल किया है। शायद ही किसी ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने ये बात कही होगी, जो बात बैजबॉल क्रिकेट को लेकर रिकी पोंटिंग ने कही है। रिकी पोंटिंग ने इंग्लैंड के बैजबॉल क्रिकेट वाले अंदाज की तारीफ की और बड़ा कनफेशन करते हुए कहा कि मुझे उनका खेलने का तरीका बहुत पसंद है। हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जिसमें कुछ मौके ऐसे आए, जब इंग्लैंड की टीम ने बैजबॉल वाली शैली में क्रिकेट खेली।

बैजबॉल मतलब...टेस्ट क्रिकेट में तूफानी अंदाज से बैटिंग और फिर उसी इंटेनसिटी से बॉलिंग करना है। ये टर्म तब से ज्यादा शुरू हुई है, जब से इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकुलम बने थे। स्टोक्स-मैकुलम की जोड़ी ने आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इस अंदाज से वे आज तक ऐसा करते आ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं।

द टाइम्स से बात करते हुए रिकी पोंटिंग ने कहा, "मैं भी किसी और की तरह ऑस्ट्रेलियाई हूं और मुझे उनका खेल देखना बहुत पसंद है। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां आई थी, तो उन्होंने इसे अपनाया और इसके बारे में सीखा। अब उन्हें समझ आ जाएगी कि इंग्लैंड ने कुछ साल पहले जो शुरू किया था, उसका थोड़ा और मोडीफाइड वर्जन क्या है।"