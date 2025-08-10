Australian legend Ricky Ponting makes surprising confession for Bazball says I love watching the way they play रिकी पोंटिंग ने कबूला, उन्हें पसंद है इंग्लैंड का ये अंदाज; आज तक किसी ऑस्ट्रेलियाई ने नहीं कही ये बात, Cricket Hindi News - Hindustan
Australian legend Ricky Ponting makes surprising confession for Bazball says I love watching the way they play

रिकी पोंटिंग ने कबूला, उन्हें पसंद है इंग्लैंड का ये अंदाज; आज तक किसी ऑस्ट्रेलियाई ने नहीं कही ये बात

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग ने बैजबॉल के लिए किया बड़ा कनफेशन किया है और कहा कि मुझे उनका खेलने का तरीका बहुत पसंद है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के खेलने की तारीफ रिकी पोंटिंग ने की है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 01:40 PM
ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने एक बात को पहली बार कबूल किया है। शायद ही किसी ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने ये बात कही होगी, जो बात बैजबॉल क्रिकेट को लेकर रिकी पोंटिंग ने कही है। रिकी पोंटिंग ने इंग्लैंड के बैजबॉल क्रिकेट वाले अंदाज की तारीफ की और बड़ा कनफेशन करते हुए कहा कि मुझे उनका खेलने का तरीका बहुत पसंद है। हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जिसमें कुछ मौके ऐसे आए, जब इंग्लैंड की टीम ने बैजबॉल वाली शैली में क्रिकेट खेली।

बैजबॉल मतलब...टेस्ट क्रिकेट में तूफानी अंदाज से बैटिंग और फिर उसी इंटेनसिटी से बॉलिंग करना है। ये टर्म तब से ज्यादा शुरू हुई है, जब से इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकुलम बने थे। स्टोक्स-मैकुलम की जोड़ी ने आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इस अंदाज से वे आज तक ऐसा करते आ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं।

द टाइम्स से बात करते हुए रिकी पोंटिंग ने कहा, "मैं भी किसी और की तरह ऑस्ट्रेलियाई हूं और मुझे उनका खेल देखना बहुत पसंद है। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां आई थी, तो उन्होंने इसे अपनाया और इसके बारे में सीखा। अब उन्हें समझ आ जाएगी कि इंग्लैंड ने कुछ साल पहले जो शुरू किया था, उसका थोड़ा और मोडीफाइड वर्जन क्या है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब इसकी शुरुआत हुई, तो ऐसा लग रहा था कि जो रूट थोड़ा बहक गए हैं। उन्होंने अपना खेल बदल दिया है। अब वे सामान्य रूप से खेलने लगे हैं। ओली पोप स्वाभाविक रूप से आक्रामक हैं और तेजी से रन बनाते हैं। स्टोक्स का स्ट्राइक रेट अब थोड़ा कम है, जबकि डकेट और क्रॉली आगे चल रहे हैं।" पोंटिंग ने माना है कि टॉप टीमों के खिलाफ इंग्लैंड को सफलता हासिल करनी थी। इसके लिए यह सुधार महत्वपूर्ण था।