Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australian Captain for t20 world cup 2026 Mitchell Marsh found his form and smashed a blistering century off 55 ball
टी-20 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिलते ही फॉर्म में आए मिचेल मार्श, 55 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

टी-20 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिलते ही फॉर्म में आए मिचेल मार्श, 55 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक

संक्षेप:

कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद मार्श ने बिग बैश लीग (BBL) में होबार्ट हैरिकेन्स के खिलाफ पर्थ स्क्रॉर्चर्स के लिए खेलते हुए एक शानदार शतक जड़ दिया। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्श के लिए यह पारी महत्वपूर्ण थी।

Jan 01, 2026 07:57 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए साल 2026 की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श के लिए बेहद शानदार रही। 1 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा की और अनुभवी खिलाड़ी मिचेल मार्श को टीम का कप्तान नियुक्त किया। कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद मार्श ने बिग बैश लीग (BBL) में होबार्ट हैरिकेन्स के खिलाफ पर्थ स्क्रॉर्चर्स के लिए खेलते हुए एक शानदार शतक जड़ दिया। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्श के लिए यह पारी न केवल व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने आगामी विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई खेमे को भी काफी राहत दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मैच की शुरुआत में पर्थ स्क्रॉर्चर्स की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, क्योंकि सलामी बल्लेबाज फिन एलन मात्र 16 रन और कूपर कोलोनी केवल 4 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए। ऐसे नाजुक समय पर कप्तान मिचेल मार्श ने मोर्चा संभाला और आरोन हार्डी के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 164 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। मार्श ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 58 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल रहे। मार्श का साथ देते हुए आरोन हार्डी ने भी आक्रामक रुख अपनाया और 43 गेंदों पर 94 रनों का योगदान दिया, जिसकी बदौलत पर्थ स्क्रॉर्चर्स ने निर्धारित ओवरों में 229/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

ये भी पढ़ें:विराट और रोहित के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट? अश्विन ने जताई चिंता

इस शतकीय पारी के साथ ही मिचेल मार्श ने बिग बैश लीग के इतिहास में अपने 2000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने अब तक BBL में खेले गए 76 मैचों में 2031 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम अब 2 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं। विशेष बात यह है कि मार्श इस लीग में शुरू से ही पर्थ स्क्रॉर्चर्स के प्रति वफादार रहे हैं और उन्होंने अपने सभी रन इसी टीम के लिए बनाए हैं। उनकी इस शानदार वापसी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि विश्व कप से पहले उन्होंने अपनी लय हासिल कर ली है। मार्श की फॉर्म में यह वापसी ऑस्ट्रेलिया के लिए सही समय पर हुई है, क्योंकि विश्व कप में टीम के नेतृत्व के साथ-साथ उनके बल्ले का चलना भी जीत के लिए जरूरी होगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |