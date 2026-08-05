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बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को लेकर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ऐलान, प्रैक्टिस मैच से किया तौबा; बनाया ये प्लान

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पांच मैचों की अहम टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी, बल्कि एक नए प्लान पर कोच काम कर रहे हैं।  

BGT Shubman Gill Pat Cummins
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भारत में जनवरी-फरवरी 2027 में होगी

ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले साल जनवरी-फरवरी में टीम इंडिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम लंबे समय से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। ऐसे में इस बार कंगारु टीम चाहेगी कि बीजीटी को भारत में जीता जाए। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने खास प्लान बनाने का फैसला किया है। यही कारण है कि टीम इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रही।

ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ अगले सप्ताह से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बयान दिया है कि भारत में टेस्ट सीरीज से पहले टीम प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी। टीमें बड़ी सीरीज से पहले वहां की परिस्थितियों से अभ्यस्त होने के लिए अभ्यास मैच खेलती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का प्लान भारत को भारत में ही फंसाने का कुछ अलग है। कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बताया कि कुछ खिलाड़ियों का सबकॉन्टिनेंटल खेल घरेलू टेस्ट सीजन खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाएगा।

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साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के आगामी दौरों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लोकल टीमों के खिलाफ टूर गेम खेलने की पुष्टि कर दी है, लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया इसके बजाय प्री-सीरीज कैंप के लिए एक ऐसी जगह भारत में ढूंढ रहा है, ताकि लगभग 50 साल में भारत के अपने सबसे लंबे दौरे के लिए खुद को तैयार कर सके। कोच मैकडोनाल्ड ऐसा पहले भी कर चुके हैं। श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने से पहले दुबई में एक कैंप उन्होंने आयोजित किया था और 2023 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बेंगलुरु के पास अलूर में एक ऐसा ही कैंप किया था।

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हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चिंता की बात भी है। 21 जनवरी से भारत में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया को खेलनी है, लेकिन उनकी तैयारी इस सीरीज के लिए भारत की परिस्थितियों के हिसाब से कम दिनों की होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ नए साल का टेस्ट खत्म होने के दो सप्ताह से भी कम समय में उन्हें नागपुर में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच 21 जनवरी से खेलना है। कोच इसके लिए एक तरकीब निकाल सकते हैं कि वे घर पर प्रमुख खिलाड़ियों को न्यू ईयर टेस्ट से बाहर रखें और उनको भारत की सीरीज के लिए तैयार करें। भारतीय टर्निंग सरफेस जैसी पिचों पर प्रैक्टिस की जाए। इस तरह के विकल्प वे खोज रहे हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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