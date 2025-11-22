ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में जीता पहला एशेज टेस्ट तो बना हैरतअंगेज इतिहास, 100 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया ने पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों का टारगेट आसानी से चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के जीतते ही हैरतअंगेज इतिहास बना।

ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के मैदान पर आयोजित मुकाबले में इंग्लैंड को आठ विकेट से धूल चटाई। इंग्लैंड को दूसरी पारी में 164 रन पर समेटने के बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों का लक्ष्य 28.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज ट्रैविड हेड ने आतिशी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 83 गेंदों में 16 चौकों और चार छक्कों के दम पर 123 रन बनाए। मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 51 रन जुटाए। मैच का नतीजा महज दो दिन में निकल आया। पहले दिन 19 विकेट जबकि दूसरे दिन 13 विकेट गिरे।

एशेज में बना हैरतअंगेज इतिहास प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को एशेज कहा जाता है। यह प्रतिद्वंद्विता 125 सालों से भी अधिक पुरानी है। मौजूदा एशेज में पर्थ टेस्ट के दो दिन में खत्म होने पर एक हैरतअंगेज इतिहास बना है। दरअसल, पिछले 100 सालों में पहली बार कोई भी एशेज टेस्ट दो दिनों के भीतर समाप्त हुआ है। इससे पहले, साल 1921 में दो दिनों में एशेज मैच खत्म हुआ था, जो नॉटिंघम के मैदान पर में खेला गया। बता दें कि बेन स्टोक्स के कप्तानी संभालने और ब्रेंडन मैकुलम के हेड कोड बनने के बाद इंग्लैंड को छह अटेम्प्ट में पहली बार घर के बाहर टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में हार का मुंह देखना पड़ा है।

दो दिन के अंदर खत्म होने वाले एशेज टेस्ट लॉर्ड्स 1888

द ओवल 1888

मैनचेस्टर 1888

द ओवल 1890

नॉटिंघम 1921

पर्थ 2025