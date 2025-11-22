Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में जीता पहला एशेज टेस्ट तो बना हैरतअंगेज इतिहास, 100 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया ने पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों का टारगेट आसानी से चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के जीतते ही हैरतअंगेज इतिहास बना।

Sat, 22 Nov 2025 05:17 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के मैदान पर आयोजित मुकाबले में इंग्लैंड को आठ विकेट से धूल चटाई। इंग्लैंड को दूसरी पारी में 164 रन पर समेटने के बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों का लक्ष्य 28.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज ट्रैविड हेड ने आतिशी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 83 गेंदों में 16 चौकों और चार छक्कों के दम पर 123 रन बनाए। मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 51 रन जुटाए। मैच का नतीजा महज दो दिन में निकल आया। पहले दिन 19 विकेट जबकि दूसरे दिन 13 विकेट गिरे।

एशेज में बना हैरतअंगेज इतिहास

प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को एशेज कहा जाता है। यह प्रतिद्वंद्विता 125 सालों से भी अधिक पुरानी है। मौजूदा एशेज में पर्थ टेस्ट के दो दिन में खत्म होने पर एक हैरतअंगेज इतिहास बना है। दरअसल, पिछले 100 सालों में पहली बार कोई भी एशेज टेस्ट दो दिनों के भीतर समाप्त हुआ है। इससे पहले, साल 1921 में दो दिनों में एशेज मैच खत्म हुआ था, जो नॉटिंघम के मैदान पर में खेला गया। बता दें कि बेन स्टोक्स के कप्तानी संभालने और ब्रेंडन मैकुलम के हेड कोड बनने के बाद इंग्लैंड को छह अटेम्प्ट में पहली बार घर के बाहर टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में हार का मुंह देखना पड़ा है।

दो दिन के अंदर खत्म होने वाले एशेज टेस्ट

लॉर्ड्स 1888

द ओवल 1888

मैनचेस्टर 1888

द ओवल 1890

नॉटिंघम 1921

पर्थ 2025

20वीं सदी के बाद सबसे छोटा मैच

गेंदों के लिहाज से पर्थ टेस्ट एशेज इतिहास का तीसरा सबसे छोटा मैच है। यह मैच 847 गेंदों में खत्म हो गया। वहीं, 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से पर्थ में आयोजित मैच सबसे छोटा एशेज टेस्ट है। इससे पहले, 1895 में सिडनी में हुआ एशेज टेस्ट 911 गेंदों में खत्म हुआ था। गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा एशेज मैच साल 1888 में मैनचेस्टर में खेल गया था। तब कुल 788 गेंदें फेंकी गई थीं। 1888 में ही लॉर्ड्स में हुआ मुकाबला 792 गेंदों में समाप्त हो गया था। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ स्टेडियम में छह टेस्ट मैचों में दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए जीतने वाली पहली टीम है। दूसरा एशेज टेस्ट चार दिसंबर से गाबा में होगा।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
