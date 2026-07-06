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ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के आगे भारत-पाकिस्तान की मेंस टीमें भी फेल, ये रिकॉर्ड कर देगा आपको हैरान

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर कोई आपसे कहे कि T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा ताकतवर टीम भारत, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं। 

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के आगे भारत-पाकिस्तान की मेंस टीमें भी फेल, ये रिकॉर्ड कर देगा आपको हैरान

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम भारत और पाकिस्तान की मेंस टीम से ज्यादा खतरनाक है। ये लाइन पढ़कर आपको अचंभा लग रहा होगा, लेकिन असल सच्चाई भी यही है। भारत, पाकिस्तान और खुद ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम से ज्यादा ताकतवर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस क्रिकेट टीम ने इतने ज्यादा टी20 विश्व कप जीत लिए हैं, जितने भारत, पाकिस्तान और खुद ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीमों ने मिलकर नहीं जीते हैं। ऐसे में आप भी यही कहेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का कोई जवाब नहीं है।

दरअसल, रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने रिकॉर्ड सातवीं बार इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाया है। 8वीं बार टीम फाइनल में थी और सातवीं बार टीम खिताब जीती है। एक बार टीम फाइनल में वेस्टइंडीज से हारी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इकलौती हार टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज के खिलाफ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का वुमेंस क्रिकेट में एकाधिकार है।

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भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मिलकर भी पीछे

अब तक आपने जाना है कि 7 खिताब ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टी20 विश्व कप के जीते हैं, लेकिन आपको जब पता चलेगा कि भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम मिलकर भी सात खिताब नहीं जीत पाई हैं, तो आप हैरान जरूर होगे। इन तीन टीमों ने मिलकर सिर्फ 5 ही टी20 विश्व कप के खिताब जीते हैं। टीम इंडिया ने 3 बार और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने एक-एक बार मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता है। यहां तक कि श्रीलंका को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो भी खिताबों की संख्या 6 बैठती है।

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ऑस्ट्रेलिया ने कब-कब जीता है खिताब

ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस टीम ने 2010 में पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया था और इसके बाद 2012 और 2014 में टी20 विश्व कप की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बनी। इसके बाद वेस्टइंडीज से उन्हें फाइनल में 2016 में हार मिली, जबकि 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीतकर दूसरी हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया ने लगाई। इस बीच 2024 का खिताब न्यूजीलैंड की टीम ने जीता, जबकि 2026 में फिर से कंगारू टीम के हाथ ट्रॉफी लगी। सबसे पहली बार ये टूर्नामेंट 2009 में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने बाजी मारी थी। भारतीय महिला टीम की बात करें तो उन्हें एक बार भी ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है। एक बार टीम फाइनल जरूर खेली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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