ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के आगे भारत-पाकिस्तान की मेंस टीमें भी फेल, ये रिकॉर्ड कर देगा आपको हैरान
अगर कोई आपसे कहे कि T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा ताकतवर टीम भारत, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम भारत और पाकिस्तान की मेंस टीम से ज्यादा खतरनाक है। ये लाइन पढ़कर आपको अचंभा लग रहा होगा, लेकिन असल सच्चाई भी यही है। भारत, पाकिस्तान और खुद ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम से ज्यादा ताकतवर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस क्रिकेट टीम ने इतने ज्यादा टी20 विश्व कप जीत लिए हैं, जितने भारत, पाकिस्तान और खुद ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीमों ने मिलकर नहीं जीते हैं। ऐसे में आप भी यही कहेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का कोई जवाब नहीं है।
दरअसल, रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने रिकॉर्ड सातवीं बार इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाया है। 8वीं बार टीम फाइनल में थी और सातवीं बार टीम खिताब जीती है। एक बार टीम फाइनल में वेस्टइंडीज से हारी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इकलौती हार टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज के खिलाफ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का वुमेंस क्रिकेट में एकाधिकार है।
भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मिलकर भी पीछे
अब तक आपने जाना है कि 7 खिताब ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टी20 विश्व कप के जीते हैं, लेकिन आपको जब पता चलेगा कि भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम मिलकर भी सात खिताब नहीं जीत पाई हैं, तो आप हैरान जरूर होगे। इन तीन टीमों ने मिलकर सिर्फ 5 ही टी20 विश्व कप के खिताब जीते हैं। टीम इंडिया ने 3 बार और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने एक-एक बार मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता है। यहां तक कि श्रीलंका को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो भी खिताबों की संख्या 6 बैठती है।
ऑस्ट्रेलिया ने कब-कब जीता है खिताब
ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस टीम ने 2010 में पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया था और इसके बाद 2012 और 2014 में टी20 विश्व कप की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बनी। इसके बाद वेस्टइंडीज से उन्हें फाइनल में 2016 में हार मिली, जबकि 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीतकर दूसरी हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया ने लगाई। इस बीच 2024 का खिताब न्यूजीलैंड की टीम ने जीता, जबकि 2026 में फिर से कंगारू टीम के हाथ ट्रॉफी लगी। सबसे पहली बार ये टूर्नामेंट 2009 में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने बाजी मारी थी। भारतीय महिला टीम की बात करें तो उन्हें एक बार भी ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है। एक बार टीम फाइनल जरूर खेली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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